Kaza mahalline temizlik çalışmasına gitti; o araçta oğlunun öldüğünü öğrendi

Kütahya’da, belediye çalışanı Enver Harman, bir trafik kazası sonrasında temizlik çalışması için arkadaşlarıyla kaza mahalline gitti. Kaza yapan araçta ölen kişinin oğlu olduğunu öğrenince dünyası başına yıkıldı.

Çarşamba günü Afyonkarahisar karayolunun üçüncü kilometresinde meydana gelen kazada Enver Harman’ın oğlu Muhammed Harman ve Semih Aslan kaza yerinde, Mustafa Deniz hastanede hayatını kaybetti.

Kütahya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nde işçi olarak çalışan Enver Harman, oğlunun ölümünden habersiz, kaza yerinde yapılan temizlik çalışmasında görev aldı. Harman, kaza yapan otomobilin çevresindeki ağacı motorlu testere ile keserken, üzerleri örtülü olduğu için görmediği oğlu ve arkadaşı Semih Aslan’ın cansız bedenleri cenaze aracına konuldu. Harman, kestiği ağaç parçalarını kaldırıldığı sırada ölenlerin isimlerini öğrenince “Bu benim küçük oğlum” diyerek, feryat etti. Acılı baba iş arkadaşları tarafından hastanesiye kaldırıldı.

Kazanın olduğu gün oğlunu toprağa veren Harman, yaşadıklarını şöyle anlattı: “Sabah belediyenin servisi ile giderken çavuşa kaza olduğu mesajı geldi. Ağaçları kestik, attık. Orada içime düştü, komşumun arabası olduğunu plakadan tanıdım. Hemen gelinimi aradım. ‘Kaza olmuş, Muhammed evde mi’ dedim. O da evde olmadığını söyledi. Yanımıza sağlık çalışanları geliyordu, ben de onlara cenazelerin kime ait olduğunu sordum. ‘Muhammed Harman’ dediler. Oğlumun ismini duyunca yıkıldım, dünyam yıkıldı. Polisler bana çok yardımcı oldu. ‘Senin oğlan hastaneye gitti, yaralı’ dediler. Bir ara cenaze aracının sürücüsü Hüseyin ağabey, ‘Gel Enver, şu cenazelere yardım et arabaya taşıyalım’ demişti. Kalbim ağrıyordu gitmedim. Eğer gitseymişim, kendi oğlumun cenazesini poşete koyacakmışım.”

Bir hafta önce işten çıkarılmış

Oğlunun bir hafta önce fazla yemek istediği gerekçesiyle işten çıkarıldığını söyleyen Harman, “Bana gelip, ‘Baba beni işten yemek istedim diye çıkarttılar’ diye ağladı. Çok da başarılı çocuktu benim oğlum” dedi ve kendisine destek veren belediye başkanı ve çalışma arkadaşlarına teşekkür etti.