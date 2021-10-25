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Kaza mahkemelerinde grev!

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Kaza mahkemelerindeki tebliğ ve icra memurları bugün de 08.00- 16.15 saatleri arasında grevde olacak.
Kaza mahkemelerinde grev!

Kaza mahkemelerindeki tebliğ ve icra memurları bugün de 08.00- 16.15 saatleri arasında grevde olacak.

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası’nın (KTAMS) Kamu Hizmeti Komisyonu’nun 2019’da ilan ettiği tebliğ ve icra memurluğu münhaliyle ilgili sınavın yapılması, bu alandaki personel eksikliğinin giderilmesi talebiyle 20 Ekim’de başlattığı grev bugün de sürüyor.

KTAMS Başkanı Güven Bengihan, yazılı açıklamasında Kamu Hizmeti Komisyonu tarafından somut adım atılmadığını, sendikanın grevi bugün devam edeceğini belirtti.

Sendika, 20 Ekim’de mahkemeler önünde, 22 Ekim’de de Kamu Hizmeti Komisyonu önünde açıklama yapmıştı.

Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanı Ömer Köseoğlu da 2018 ile 2021 yıllarında münhali açılan ancak çeşitli sebeplerle sınavı yapılmayan mevkiler için biriken sınavları en hızlı şekilde yapacaklarını açıklamıştı.

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