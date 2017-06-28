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Kaza Mahkemesi Başkanlığı'na Aksun atandı

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Kaza Mahkemesi Başkanlığı'na Aksun atandı
Yüksek Adliye Kurulu, Kaza Mahkemesi Kıdemli Yargıcı Fadıl Aksun’u Kaza Mahkemesi Başkanlığı’na atadı.

Yüksek Adliye Kurulu’ndan yapılan duyuruda, Kaza Mahkemesi Kıdemli Yargıcı Fadıl Aksun’un Kaza Mahkemesi Başkanlığı’na, Yargıç Hasan Dağlı ve Yargıç Hale Dağlı’nın Kaza Mahkemesi Kıdemli Yargıçlığı’na ve Avukat Temay Sağer ile Avukat Mine Gündüz Serden’in Kaza Mahkemesi Yargıçlığı’na atandığı bildirildi.

Atanan ve terfi eden yargıçlar için yarın saat 09.15’te Yüksek Adliye Kurulu salonunda yemin töreni düzenleneceği de belirtildi.

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