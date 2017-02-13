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Kaza olduktan sonra mı onarılacak?

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Kaza olduktan sonra mı onarılacak?
Sosyal Konutlar, Metropol yolu ile Dr. Fazıl Küçük Bulvarına gidecek olan araçların düzenli olarak seyretmesini düzenleyen trafik ışıkları 4 gündür işlev yapmıyor.

Bozuk oldukları gerekçesi ile Trafiğin düzenli olarak akışını sağlayamayan Trafik Işıklarının yanmaması nedeniyle araç sürücüleri zor anlar yaşıyor.

Yolun kesişen noktasında kaza riski yapma riski yaşayan sürücüler ışıkların biran önce tamir edilmesi gerektiğini belirtiyor.

Bölgede ikamet eden bir vatandaş, yaptığı açıklamada, ışıklar bir haftaya yakın bir zamandır bozuk. Trafik için çok önemli bir noktada olan bu ışıklar, hergün buradan geçen yüzlerce arabanın seyretmesini düzenliyor. Ancak çalışmadıklarından dolayı, bu araçlar kaza ile yüz yüze geliyor. Acelesi olan bazı sürücüler ise trafiğin tamamıyla felç olmasına neden oluyorlar. Yetkililer biran önce kaza riskini artıran bu durumu düzeltmelidir dedi.

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