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Kaza raporu: Trafik kazası gerçekleşmeyen gün yok

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21 – 27 Ocak 2019 tarihlerini kapsayan süre içerisinde, KKTC’de toplam 72 adet trafik kazası meydana geldi
Kaza raporu: Trafik kazası gerçekleşmeyen gün yok

Bu kazalardan 14’ü yaralanmayla ve 58’i hasarla sonuçlanmıştır. Yaralanma ile neticelenen kazalarda 19 kişi yaralandı.

Dönem içerisinde meydana gelen trafik kaza sebepleri, süratli araç kullanmak (20), kavşakta durmamak (16), yakın takip (16), dikkatsiz sürüş yapmak (12) ve diğer etkenler (8)  yer aldı.

 

Kazalarda toplam hasar miktarı 428.200.00 TL’dir. Kazaların bölgelere göre dağılımı şöyle:

 

Lefkoşa          :               27

Gazimağusa   :                   20

Girne                       :                  15

Güzelyurt       :                 2

İskele               :                   8

 

Aynı devrede yapılan trafik kontrollerinde toplam 809    trafik suçu tespit edilmiş olup, bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.

FOTO: ARŞİV

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