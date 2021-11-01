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Kaza Yapan Alkollü Yargılanma Sürecine Kadar Serbest

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Vadili’de 3’ü ağır 6 kişinin yaralandığı trafik kazasına neden olan alkollü sürücü Cansu Asena Kurumanastırlı yargılanıncaya dek teminatla serbest bırakıldı.
Kaza Yapan Alkollü Yargılanma Sürecine Kadar Serbest

Vadili’de 29 Ekim sabahı 3’ü ağır 6 kişinin yaralandığı trafik kazasında 123 promil alkollü  olduğu tespit edilen araç sürücüsü zanlı Cansu Asena Kurumanastırlı, hakkında temin edilen tutukluluk süresinin dolmasının ardından bugün yeniden Mağusa Kaza Mahkemesi’nde yargıç karşısına çıkarıldı.

“Dikkatsiz sürüş”, “Sigortasız araç kullanma”, “Trafik levhalarına uymama”, “Muayenesiz araç kullanma”, “Seyrüsefersiz araç kullanma” ve “Aracın karoserinde değişiklik yapma” suçlamaları ile hakkında yürütülen soruşturmaya etki etme olasılığı kalmadığı belirten Kurumanastırlı, teminata bağlanarak yargılanıncaya dek serbest bırakıldı.

123 PROMİL ALKOLLÜ OLDUĞU BELİRLENDİ

Olayın soruşturmasını yürüten polis memuru Yasin Kural mahkemede verdiği ifadesinde, zanlı Cansu Asena Kurumanastırlı’nın, 29 Ekim 2021 tarihinde Vadili’de, Yiğitler Yol Kavşağı üzerinde, nefesinde 123 promil alkol tesiri altında bulunduğu esnada yönetiminde bulundurduğu ER 586 plakalı araç ile Yiğitler-Vadili yolundan tamamen kendi dikkatsizliği ve ihmalkarlığı sonucu anayolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden anayola çıkış yaptığını ve o esnada Vadili anayolunda doğu istikametinden batı istikametine doğru seyretmekte olan Bedri Kılıç’ın yönetimindeki BU 421 plakalı aracın sol orta yan kısmına ER 586 plakalı aracın ön kısmıyla çarparak ağır yaralanma ve hasarla neticelenen bir trafik kazası yaptığını açıkladı.

Kazada yaralanan BU 421 plakalı araç sürücüsü Bedri Kılıç ve ayni araçta yolcu olarak bulunan Nahide Çakmak, Necla Çakmak, Türkan Bayraktaroğlu, Filiz Bayraktaroğlu ve Neslihan Tonu’nun ambulansla Mağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığını belirten Kural, ER 586 plakalı araç sürücüsü zanlı Kurumanastırlı’nın ise 123 promil alkollü araç sürmek ve kaza yapmak suçlarından dolayı suçüstü hali gereği tutuklandığını açıkladı.

EHLİYETİNE 3 AY EL KONULDU

BU 421 plakalı araçta yolcu olarak bulunan ve hafif yaralanarak Mağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Nahide Çakmak, Filiz Bayraktaroğlu, Neslihan Tonu’nun ayni gün taburcu edildiğini söyleyen polis memuru Yasin Kural, kazada ağır yaralanan BU 421 plakalı araç sürücüsü Bedri Kılıç’ın ise dalağında yırtılma ve sol böbreğinde hasar olduğunun tespit edildiğini açıkladı. Kılıç’ın ameliyata alınarak dalağının alındığını ve cerrahi servisinde tedavi gördüğünü söyleyen Kural, yine ayni araçta yolcu olarak bulunan Necla Çakmak’ın ise sol kalça kemiğinde parçalı kırıkların olduğunun tespit edildiğini ve cerrahi servisinde tedavisinin devam ettiğini belirtti.

Kural, yine ayni araçta yolcu olarak bulunan Türkan Bayraktaroğlu’nun ise kazada başına aldığı darbeler neticesinde beyin kanaması geçirdiğinin tespit edildiğini ve Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde yoğun bakıma alındığını, 30 Ekim 2021 tarihinde ise yoğun bakımdan çıkarılarak Beyin Cerrahi Servisi’ne alındığını ve tedavisinin devam ettiğini açıkladı.

Zanlının kaza sebebi ile kesilen cezayı karşıladığını ve zanlının ehliyetine 3 ay el konulduğunu belirten Kural, yürütülen soruşturmanın devam ettiğini ancak zanlının etki etme olasılığının bulunmadığını ifade ederek, zanlının teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, zanlı Cansu Asena Kurumanastırlı’nın yurt dışına çıkışının yasaklanması, seyahat belgelerine el konulması, haftada 1 gün en yakın polis karakoluna giderek ispatı vücutta bulunması, 10 bin TL nakdi teminat ödemesi ve KKTC vatandaşı 2 kefilin 100’er bin TL meblağlı kefalet senedi imzalaması koşulu ile yargılanıncaya dek serbest bırakılmasına karar verdi.

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