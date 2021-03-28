Kaza yapan motosiklet sürücüsü, "Yüzde 100 ayıktım, hep UFO yüzünden" dedi

Zimbabve'de bir motosiklet sürücüsü, "UFO nedeniyle paniğe kapılarak" kaza yaptığını söyledi.

Ülkenin doğusundaki Chipinge bölgesinde yaşayan Richman Myambo, cuma akşamı eve motosikletiyle dönerken aracın kontrolünü kaybederek kaza yaptı.

Bacağından yaralanan 47 yaşındaki adam, Chipinge Bölge Hastanesi'ne kaldırıldı.

Myambo, kaza anını şöyle anlattı:

Saat 21.00 civarı motosikletimle eve dönerken, gökyüzünde hareket eden garip bir ışık gördüm. Yola odaklanmaya çalıştım ama asıl düşmeme neden olan şey ışıktan sonra duyduğum sesti. Sonrasında panikleyip motordan düştüm. Ölüyorum sandım.

Myambo, gökyüzünde gördüğü nesnenin "arkasından ateş çıkan bir rokete benzediğini" söyledi.

"Bazılarının karanlık ve sık ormanda karşılaştığı garip şeylerden gördüğümü zannettim" diyen sürücü, "Yüzde 100 ayıktım" diye ekledi.

Bölge sakinleri de gökyüzünde parlak bir ışık gördüklerini, ardından kuvvetli bir gürültü duyduklarını ve sarsıntı yaşadıklarını belirtti.

Bazılarıysa gördüklerini "iki yıldızın çarpışmasına" benzetti.

Meteoroloji Hizmetleri Birimi, bölgede anlatılanlara benzer bir olay yaşandığını doğrularken, henüz resmi bir açıklama yapılmadı.