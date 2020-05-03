Kaza yapan sürücü: Biraz alkol aldım, sokağa çıkmak yasak mıydı? Haberim yoktu

Adana’da, sokağa çıkma kısıtlamasında park halindeki yolcu otobüsüne arkadan çarpan ve yaralanan sürücü, “Biraz alkol aldım. Sokağa çıkmak yasak mıydı? Allah Allah, haberim yoktu” dedi.
Dün saat 16.30 sıralarında Merkez Seyhan ilçesi, Bülent Angın Bulvarı üzerinde yaşanan kazada C.A. direksiyon kontrolünü yitirerek yol kenarında park edilmiş yolcu otobüsüne çarptı.
İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarılan ve hastanede tedaviye alınan C.A.’nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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