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Kaza yapan sürücünün üzerinde uyuşturucu bulundu

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Kaza yapan sürücünün üzerinde uyuşturucu bulundu
Güzelyurt’ta kaza yapan bir kişinin üzerinde ve aracında yapılan aramada uyuşturucu bulundu.

Polis Basın Bülteni’ne göre dün sabah saatlerinde trafik kazası yapan E.T’nin (E-23) üzerinde ve aracında yapılan aramada, yaklaşık yarım gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve içerisinde sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan bir adet sigara izmariti bulunarak emare olarak alındı.

E.T. ve konuyla bağlantısı olduğuna inanılan H.M. (E-27) ve A.H.(E-27) tutuklandı.

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