Kaza yaptı, gerçek ortaya çıktı!

İskele Anayolunda kaza yapan 28 yaşındaki gencin üzerinden uyuşturucu çıktı...

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgilere göre geçtiğimiz gün (28.12.2016), Gazimağusa-İskele Anayolu üzerinde Ötüken kavşağı yakınlarında yönetiminde bulunan araç ile trafik kazası yapan Ü.Z.B.(E-28)’nin üzerinde, olay yerine giden polis ekibi tarafından yapılan aramada, yaklaşık bir gram ağırlığında sentetik cannabionid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı.

Bahse konu şahısın tutuklanmış olduğu ve soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.