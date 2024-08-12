  • BIST 10043.35
  • Altın 2629.464
  • Dolar 33.551
  • Euro 36.6908
  • Lefkoşa 33 °C
  • Mağusa 35 °C
  • Girne 33 °C
  • Güzelyurt 32 °C
  • İskele 35 °C
  • İstanbul 29 °C
  • Ankara 26 °C
SON DAKİKA2024 Paris Olimpiyat Oyunları sona erdi

Kaza yaptı... Kendisine yardım eden kadını darp etti

» »
Lefkoşa’da meydana gelen “Kanunsuz Uyuşturucu Madde Tasarruf ve Ciddi Darp” suçlarından tutuklanan zanlı Raif Yıldırımer teminat talebiyle yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Kaza yaptı... Kendisine yardım eden kadını darp etti

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Fırat Uğuroğlu olayla ilgili bulguları aktardı.

Uğuroğlu, 2 Ağustos 2024 tarihinde saat 20.20 raddelerinde Lefkoşa’da Reşadiye sokak üzerinde Lefkoşa’da sakin zanlı Raif Yıldırımer’in kullanımında bulundurduğu MB475 plakalı motosikletten düştüğü ve akabinde kendisini yerden kaldırarak yardım eden Lefkoşa’da Sakin Y.K’nin (K-37, KKTC) yüzüne ve vücudunun muhtelif yerlerine elleri ve ayakları ile vurarak Ciddi şekilde darp ettiğini mahkemeye aktardı.

Polis zanlının daha sonra olay yerinden kaçtığını ve yapılan şikâyet üzerine olay yerine gelen polis ekibinin yaptığı incelemede zanlının motordan düştüğü esnada tasarrufunda bulundurduğu beyaz kâğıt parçası içerisinde sarılı yaklaşık 2 gram ağrılındaki Sentetik Cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde olay yerinde düşürdüğü tespit edilerek emare zapt edildiğini mahkemeye aktardı.

Polis memuru Fırat Uğuroğlu yapılan kamera incelemelerinde zanlının tespit edildiğini ve alınan mahkeme emri gereği tutuklandığını belirtti. Polis soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını, benzer suçlardan askıda davası olduğunu belirterek, tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının bir ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Sağlık Bakanlığı: Deniz suyu analiz sonuçları temizdir10 Ağustos 2024 Cumartesi 15:08
  • Dört aylık köpeğini el bagajında ülkeye getirdi10 Ağustos 2024 Cumartesi 13:20
  • Alkollü sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti: 2 yaralı, 1 tutuklu10 Ağustos 2024 Cumartesi 13:19
  • 25 gram uyuşturucuyla yakalanan zanlı cezaevine gönderildi10 Ağustos 2024 Cumartesi 11:28
  • Sıcak hava devam edecek... Sıcaklık 37-40 derece civarında10 Ağustos 2024 Cumartesi 11:26
  • Meclis Başkanı Töre’den Macaristan’da temaslar10 Ağustos 2024 Cumartesi 11:24
  • Şampiyon Meleklerimizin anısına yaptırılan iki çeşme törenle açıldı10 Ağustos 2024 Cumartesi 11:24
  • Eylemler nedeniyle bazı kapılarda geçişler duracak...10 Ağustos 2024 Cumartesi 11:23
  • Hafta sonu geçiş noktalarında eylem var!09 Ağustos 2024 Cuma 19:53
  • Alkollü araç kullanana 1 Yıl hapis cezası geliyor09 Ağustos 2024 Cuma 18:03
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti