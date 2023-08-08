Kaza yaptı, sigortasız araç kullandığı ortaya çıktı...

Polisin kazayla ilgili açıklaması şöyle:
07.08.2023 tarihinde, saat 19:00 sıralarında, Lefkoşa’da Ali Rıza Efendi Caddesi üzerinde, Nebi KILIÇ (E-28) yönetimindeki GN 609 plakalı salon araç ile batı istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada, önünde aynı istikamete doğru seyreden ve trafik sıkışıklığı nedeniyle yavaşlamak zorunda kalan İnan TAŞCI (E-49) yönetimindeki SA 858 plakalı salon aracın arka kısmına çapmıştır. Kaza sonucu yaralanan olmadı.
GN 609 plakalı araç sürücüsü Nebi KILIÇ sigortasız araç kullanıp trafik kazası yapmak suçundan tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.
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