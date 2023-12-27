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"Kaza yaptığı sırada uyuşturucu madde tesiri altındaydı..." 5 Yıl da kazadan hapis yatacak!

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Uyuşturucu suçundan yargılanarak 5 yıl hapse mahkum edilen Aktan Naim Yıltan Birkaya hakkındaki ölümle sonuçlanan kazayla ilgili davanın kararı da okundu.
"Kaza yaptığı sırada uyuşturucu madde tesiri altındaydı..." 5 Yıl da kazadan hapis yatacak!

Sanık hakkında verilen kararı okuyan Kıdemli Yargıç Vedia Berkut Barkın, 11 Haziran 2022 tarihinde saat 07.40 raddelerinde Haspolat'da Lefkoşa - Mağusa anayolu üzerinde çift şeritli yolda soldan birinci şerit içerisinde meydana geldiğini söyledi.

Yargıç, yönetimindeki JR 028 plakalı salon araç ile doğu istikametine doğru seyreden Aktan Naim Yıltan Birkaya’nın seyrettiği yolun sağında bulunan Ergüden Tic. Ltd. önlerine geldiğinde dikkatsizliği sonucu direksiyon hâkimiyetini kaybedip gitmekte olduğu yöne göre şeridin içinde muhafaza etmeyerek o esnada yolun sağından yürüme zorunluluğu bulunduğu halde gidişine göre solda banket içerisinde yaya olarak ayni istikamete doğru yürümekte olan Lefkoşa'da sakin Hakkı Afşin'e çarptığını söyledi.

Yargıç, kaza sonucu yaya Hakkı Afşın’ın almış olduğu yaralara dayanamayarak kaza mahallinde vefat ettiğini söyledi.

Yargıç, aynı gün Aktan Naim Yıltan Birkaya'dan uyuşturucu madde veya ilaç tesiri tahlili maksatları için kan örneği emare olarak alındığını anlattı. Yargıç, alınan kan örneğinde sanığın kaza esnasında uyuşturucu madde tesiri altında olduğunun tespit edildiğini mahkemeye aktardı.

Yargıç, ayrıca sanığın kaza esnasında cep telefonuyla konuştuğunun da tespit edildiğini açıkladı. Kazanın olduğu yolda görüş mesafesini engelleyecek bir unsurun olmadığını, kazanın oluşmasındaki tüm kusurun sanığın olduğunu söyleyen Yargıç, sanığın tedbirsiz, dikkatsiz araç kullanarak, bir kişinin ölümüne neden olduğunu kaydetti.

Yargıç Barkın, ölümlü kazaların gün geçtikte arttığını, büyük acılara neden olduğunu ifade ederek, sanığı 5 yıl hapse mahkum ettiklerini açıkladı.

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