  • BIST 2.472,50
  • Altın 915.272
  • Dolar 14.7337
  • Euro 15.9092
  • Lefkoşa 29 °C
  • Mağusa 32 °C
  • Girne 27 °C
  • Güzelyurt 27 °C
  • İskele 32 °C
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 22 °C
SON DAKİKAYeni salgın endişesi: İngiltere'de ortaya çıkan "gizemli virüs" dünyaya yayılıyor

Kaza Yaptığı Yerde Silahını Düşürüp Kaçtı

» »
Polis Basın Subaylığı açıkladı
Kaza Yaptığı Yerde Silahını Düşürüp Kaçtı

Girne’de, Ziya Rızkı Caddesinde üzerinde meydana gelen trafik kazasında, kaldırım üzerinde yürüdüğü sırada kendisine aracın çarpmasından sonra, bahse konu şahıs tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduğu tabancayı yere düşürüp, olay yerinde durmayarak ayrıldı.

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde:

23.04.2022 tarihinde, saat 18:00 sıralarında, Girne’de, Ziya Rızkı Caddesinde üzerinde meydana gelen trafik kazasında, kaldırım üzerinde yürüdüğü sırada kendisine aracın çarpmasından sonra, bahse konu şahıs tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduğu tabancayı yere düşürüp, olay yerinde durmayarak ayrılmıştır.

Bahse konu tabanca emare olarak alınmış olup, yürütülen soruşturma kapsamında tasarrufundaki tabancayı düşürerek olay yerinden ayrılan şahsın T.Ş.(E-35) olduğu tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs ve mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen Z.D.(E-29) tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Lapta'da elektrik direğine çarptı: 3 yaralı21 Nisan 2022 Perşembe 11:06
  • Girne'de “Girne Belediyesi Kitap ve Kültür Günleri” düzenleniyor21 Nisan 2022 Perşembe 10:43
  • Öğrenciler Girne'de Belediye Başkanlığı Koltuğuna Geçti20 Nisan 2022 Çarşamba 16:56
  • Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Gazeteci-Yazar-Şair Abdullah Azizoğlu’nu kabul ettii19 Nisan 2022 Salı 12:39
  • Hijyen Denetimleri Sürüyor17 Nisan 2022 Pazar 11:20
  • Alsancak'ta Korkutan Trafik Kazası15 Nisan 2022 Cuma 14:55
  • Sendikalar Teknecik Elektrik Santrali önünde olacak14 Nisan 2022 Perşembe 20:09
  • Girne’de “15 Nisan Dünya Sanat Günü” kapsamında etkinlik düzenlenecek13 Nisan 2022 Çarşamba 11:40
  • Girne'de bir restoranda yangın çıktı13 Nisan 2022 Çarşamba 11:35
  • Lapta Belediyesi'nden bölge halkına çağrı10 Nisan 2022 Pazar 11:04
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti