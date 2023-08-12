Kaza yaptıktan sonra olay yerinden kaçan Kırdar, tespit edilerek tutuklandı

Polis, kazada yaralanın olmadığını duyurdu.

Polis’ten yapılan açıklamaya göre kaza, Kırdar’ın MB 063 plakalı salon araç ile doğu istikametine doğru seyrettiği sırada, yolun solunda bulunan Artesa Trading Ltd. önlerine geldiğinde direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüj içerisinde bulunan beton rögar kapağına ve palmiye ağacına çarpmasıyla gerçekleşti. Araç, sağ kısmı üzerine devrilerek durdu.

Kazaya ilişkin yürütülen ileri soruşturmada, kaza yerinden kaldırılan araç ve sürücü Burak Kırdar bulundu ve Kırdar tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.