  • BIST 10338.66
  • Altın 2448.77
  • Dolar 32.6972
  • Euro 35.0982
  • Lefkoşa 38 °C
  • Mağusa 38 °C
  • Girne 35 °C
  • Güzelyurt 36 °C
  • İskele 38 °C
  • İstanbul 31 °C
  • Ankara 31 °C
SON DAKİKADünya Mülteciler Günü: BM mültecilerin sayısının 120 milyona ulaştığını açıkladı

Kaza zanlısı mahkemede... Çarptığı yaya yoğun bakımda!

» »
Değirmenlik’te aracıyla 4 yayaya çarpan sürücü K.A yeniden mahkemeye çıkarıldı.
Kaza zanlısı mahkemede... Çarptığı yaya yoğun bakımda!

Polis memuru Mehmet Hopurcuoğlu mahkemede olguları aktardı.

Polis, ​29.06.2024 tarihinde, saat 22.00 sıralarında, Değirmenlik-Girne Anayolu üzerinde, K.A'nın (E-48) yönetimindeki GJ 820 plakalı araç ile Girne istikametine doğru seyrettiği sırada Mardo önlerine geldiğinde, dikkatsizliği sonucu o esnada anayolu karşıdan karşıya yaya olarak geçmekte olan Cuma Coşkun (E-49), İlknur Coşkun (K-43), Muhammed Coşkun (E-14) ve Hatice Uludağ’a (K-63) çarptığını anlattı.

Beyazer, kaza sonucu yaralanan yayalar Cuma Coşkun, İlknur Coşkun, Muhammed Coşkun’un dün taburcu olduğunu kaydetti.

Beyazer, ağır yaralanan Hatice Uludağ’ın Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde, yapılan tedavilerinin ardından yoğun bakım serviste, müşahede altına alındığını belirtti. Polis, zanlının mahkemeye çıkarılarak, hakkında 3 gün tutukluluk emri alındığını, bu süre içerisinde incelenen kamera görüntülerinde zanlının son ana kadar yayaları fark etmeyip, çarptığının görüldüğünü söyledi. Polis, yine bu süre içerisinde Uludağ’ın yoğun bakımdan çıkarıldığını ve nöroloji servisinde kontrol altına alındığını ancak durumunun halen kritik olduğunu söyledi.

Polis, suçun nev’inin değişebileceğini, incelenecek kamera görüntüleri, alınacak ifadeler olduğunu, soruşturmanın devam ettiğini belirterek, 3 gün  ek süre istedi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Jale Ergüden zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tatar'ın siyasi partilerle görüşmesi sona erdi... Açıklama yok!02 Temmuz 2024 Salı 14:02
  • Arıklı: Maraş açılımı devam etmeli ve ‘Şerefiye Vergi Yasası’ çıkarılmalı02 Temmuz 2024 Salı 14:01
  • Dışişleri Bakanlığı AKPA Genel Kurulu'nda onaylanan kapalı Maraş raporunu eleştirdi!02 Temmuz 2024 Salı 13:57
  • Gazimağusa-Karpaz ana yolunda kaza: Alkollü sürücü takla attı02 Temmuz 2024 Salı 13:56
  • İkamet izinsiz 6 kişi daha tutuklandı!02 Temmuz 2024 Salı 13:49
  • Bir günde 3 iş kazası: 2'si yoğun bakımda02 Temmuz 2024 Salı 13:47
  • KIB-TEK duyurdu: Borcu olan abonelerin elektriği perşembe gün kesiliyor02 Temmuz 2024 Salı 13:47
  • 65 yaşındaki Güler’in ölüm sebebi belirlendi02 Temmuz 2024 Salı 12:09
  • Yeniboğaziçi, Demirhan ve Lefkoşa’da iş kazası: 3 yaralı02 Temmuz 2024 Salı 12:09
  • 2 bin 501 sürücü kontrol edildi: 452 yasal işlem, 1 tutuklu02 Temmuz 2024 Salı 12:08
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti