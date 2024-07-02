Kaza zanlısı mahkemede... Çarptığı yaya yoğun bakımda!

Polis memuru Mehmet Hopurcuoğlu mahkemede olguları aktardı.

Polis, ​29.06.2024 tarihinde, saat 22.00 sıralarında, Değirmenlik-Girne Anayolu üzerinde, K.A'nın (E-48) yönetimindeki GJ 820 plakalı araç ile Girne istikametine doğru seyrettiği sırada Mardo önlerine geldiğinde, dikkatsizliği sonucu o esnada anayolu karşıdan karşıya yaya olarak geçmekte olan Cuma Coşkun (E-49), İlknur Coşkun (K-43), Muhammed Coşkun (E-14) ve Hatice Uludağ’a (K-63) çarptığını anlattı.

Beyazer, kaza sonucu yaralanan yayalar Cuma Coşkun, İlknur Coşkun, Muhammed Coşkun’un dün taburcu olduğunu kaydetti.

Beyazer, ağır yaralanan Hatice Uludağ’ın Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde, yapılan tedavilerinin ardından yoğun bakım serviste, müşahede altına alındığını belirtti. Polis, zanlının mahkemeye çıkarılarak, hakkında 3 gün tutukluluk emri alındığını, bu süre içerisinde incelenen kamera görüntülerinde zanlının son ana kadar yayaları fark etmeyip, çarptığının görüldüğünü söyledi. Polis, yine bu süre içerisinde Uludağ’ın yoğun bakımdan çıkarıldığını ve nöroloji servisinde kontrol altına alındığını ancak durumunun halen kritik olduğunu söyledi.

Polis, suçun nev’inin değişebileceğini, incelenecek kamera görüntüleri, alınacak ifadeler olduğunu, soruşturmanın devam ettiğini belirterek, 3 gün ek süre istedi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Jale Ergüden zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.