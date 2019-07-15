Kazada ağır yaralanan polis memuru yoğun bakımda

Lefkoşa – Gazimağusa ana yolunda Düzova yakınlarında bugün iki aracın çarpışması sonucu kazada yaralanan polis memuru Baki Bakioğlu Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından Yakın Doğu Hastanesi'ne sevk edilerek yoğun bakıma alındı.



Kaza nasıl oldu?

Bugün saat 10.45 sıralarında, üzerinde Düzova yakınlarında iki aracın çarpışması sonucu büyük bir trafik kazası meydana geldi…

Kazada ağır yaralıların olduğu ve yaralıların hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Lefkoşa-Mağusa anayolu, Düzova yakınlarında iki araç çarpıştı… Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre bugün saat 11:00 sıralarında, Lefkoşa – Gazimağusa Anayolu üzerinde Düzova yakınlarında iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında yaralanan Baki Bakioğlu (E-37) ve Cengiz Arapbayram (E-26), Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların tedavileri halen sürüyor. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Fotoğraflar : Sosyal Medya