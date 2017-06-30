Kazada ağır yaralanan Tarrant hayatını kaybetti

Araçta sürücü olarak bulunan eşinin sağlık durumu halen ciddiyetini koruyor.

Lapta bölgesinde bugün öğleden sonra meydana gelen kazada araçta yolcu olarak bulunan ve ağır yaralanan Jayne Tarrant kaldırıldıgı Lefkosa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.

Öte yandan araçta sürücü olarak bulunan eşinin ise sağlık durumu halen ciddiyetini koruyor.

Kaza, bugün öğleden sonra, direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün yolun kenarında bulunan taş bahçe duvarına çarpması sonucu meydana gelmişti.