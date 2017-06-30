 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 100.440
  • Altın 140,442
  • Dolar 3,5129
  • Euro 4,0092
  • Lefkoşa 35 °C
  • Mağusa 35 °C
  • Girne 35 °C
  • Güzelyurt 32 °C
  • İskele 35 °C
  • İstanbul 36 °C
  • Ankara 31 °C
SON DAKİKAKazada ağır yaralanan Tarrant hayatını kaybetti

Kazada ağır yaralanan Tarrant hayatını kaybetti

» »
Kazada ağır yaralanan Tarrant hayatını kaybetti
Araçta sürücü olarak bulunan eşinin sağlık durumu halen ciddiyetini koruyor.

Lapta bölgesinde bugün öğleden sonra meydana gelen kazada araçta yolcu olarak bulunan ve ağır yaralanan Jayne Tarrant kaldırıldıgı Lefkosa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.

Öte yandan araçta sürücü olarak bulunan eşinin ise sağlık durumu halen ciddiyetini koruyor.

Kaza, bugün öğleden sonra, direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün yolun kenarında bulunan taş bahçe duvarına çarpması sonucu meydana gelmişti.

 

 
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Ölüm onu ambulansta yakaladı...10 Haziran 2017 Cumartesi 09:14
  • O yollarda yarın ve pazar günü asfalt çalışması var!09 Haziran 2017 Cuma 14:11
  • Girne'deki sokak köpekleri kısırlaştırılıyor08 Haziran 2017 Perşembe 17:49
  • Girne'de bulunan 'Garanti Teknoloji' isimli iş yerinde hırsızlık!08 Haziran 2017 Perşembe 10:34
  • Güngördü, TZMO heyetini kabul etti06 Haziran 2017 Salı 15:04
  • Girne'de katle teşebbüs: 5 bıçak darbesiyle ağır yaralandı!05 Haziran 2017 Pazartesi 15:19
  • Yarın bu bölgelere 5 saat elektrik verilmeyecek!01 Haziran 2017 Perşembe 13:52
  • İş kazaları devam ediyor!31 Mayıs 2017 Çarşamba 11:22
  • Girne Akçiçek Hastanesi Pazartesi günü hizmet vermeyecek26 Mayıs 2017 Cuma 14:28
  • Kordonboyu’ndaki restoranlar gece baskınıyla denetlendi25 Mayıs 2017 Perşembe 15:36
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti