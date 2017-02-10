Kazada hayatını kaybeden kişinin ismi açıklandı!

Polis Basın Subaylığı’ndan edinilen bilgilere göre bugün, saat 11.00 sıralarında, Ercan-Gaziköy üçüncü kilometreleri arasında yaşanan kazada hayatını kaybeden kişinin isminin Ali Ilgaz (E-33) olduğu açıklandı.
Ilgaz yönetimindeki FM 326 plakalı aracı ile seyir halinde iken dikkatsizliği sonucu yolun sağından çıkıp, bankete düştükten sonra yol kenarında bulunan servi ağacına çarparak olay yerinde yaşamını yitirdiği öğrenildi.
Araçta yolcu olarak bulunan Safa İnaltekin (E-25) Lefkoşa Dr.Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine sevk edildiği ve acil serviste müşahede altına alındığı kaydedildi.
Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor…
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