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Kazada hayatını kaybeden şahsın ve yaralıların isimleri belirlendi

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Kazada hayatını kaybeden şahsın ve yaralıların isimleri belirlendi
Kazada hayatını kaybeden şahsın ve yaralıların isimleri belirlendi

Poliste yapılan açıklama şöyle: Saat 20:00 raddelerinde, Lefkoşa'da Özker Özgür Caddesi üzerinde,  Nagehan Şentürk (K-53) yönetimindeki FT 677 plakalı salon aracı ile  Jumbo alışveriş merkezinden dikkatsizce caddeye giriş yapıp sağa dönüşe geçtiği sırada o esnada cadde üzerinde batı istikametinden doğu istikametine doğru seyreden Mehmet Behai Pınardan (E-22), yönetimindeki KM 555 plakalı salon aracın önünü tıkaması sonucu çarpışmışlardır.

Kaza sonucu FT 677 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Ali Gökhan Demirbilek (E-42)  olay yerinde yaşamını yitirmiştir. Kazada yaralanan FT 677 plakalı araç sürücüsü  Nagehan Şentürk ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Öykü Su Şentürk (K-7), Murat Ateş Şentürk (E-2)  ve Müzeyyen Demirbilek (K-44) kaldırıldıkları Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavileri halen sürüyor. 

KM 555 plakalı araç sürücüsü Mehmet Behai Pınardan tutuklandı. Mehmet Behai Pınardan'ın kaza anında 143 mlgr alkollü içki tesiri altında olduğu tespit edildi. Soruşturma devam etmektedir.

 

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Polis olay yerinde trafiği durdurdu ve alanı şerit içerisine aldı. 

Polis olayın yaşandığı yerde tahkikat yaptı.

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Yaralılar Ambulanslar ile Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Vefat eden kişi hastane nakil aracı ile olay yerinden alınıp Lefkoşa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

 

Edinilen bilgiye göre kaza, bugün saat 20:00 raddelerinde Lefkoşa'da Özker Özgür Caddesinde meydana geldi. Lefkoşa da sakın Nagehan Şentürk (K-53) yönetimindeki FT 677 olmalı salon aracı Jumbo alışveriş merkezi içerisinden dikkatsizce trafik levha ve işaretlerine riayet etmeden caddeye giriş yapıp sağa dönüşe geçtiği sırada o esnada caddenin batı istikametinden doğu istikametine doğru aşırı sürat ve dikkatsizce seyreden Mehmet Behai Pınardan (E-22) yönetimindeki KM 555 plakalı salon aracın önünü tıkaması sonucu çarpıştılar. Kaza sonucu FT 677 plakalı salon aracın sol ön yolcu koltuğunda bulunan Ali Gökhan Demirbilek (E-42) aldığı yaralara dayanamayarak olay yerinde hayatını kaybetti. FT 677 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Öykü Su Şentürk (7), Murat Ateş Şentürk (2) ve Müzeyyen Demirbilek ciddi şekilde yaralanarak Lefkoşa devlet hastanesinde tedavi altına alındı.

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