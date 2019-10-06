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Kazada hayatını kaybedenlerden biri Futbolcu Haşim Girgin

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Kazada hayatını kaybedenlerden biri Mormenekşe'de oynayan Futbolcu Haşim Girgin
Kazada hayatını kaybedenlerden biri Futbolcu Haşim Girgin

Haşim Girgin kullanımındaki HF 388 plakalı araç ile karşı şeride geçerek TGK 952 plakalı araçla yüz yüze çarpışması sonucu hayatını kaybetti.

Haşim dün forma giydiği Mornenekşe ile Yalova karşısında 90 dakika forma giymişti.

 

 

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