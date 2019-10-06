Kazada hayatını kaybedenlerin isimleri belli oldu

Turunçlu Kavşağı ile Ulukışla Kavşağı arasında bu akşam meydana gelen trafik kazasında Yahya Amasyalı, eşi Aysun Amasyalı ve Haşim Girgin hayatını kaybetti.

Olayda yaralanan iki kişiden birinin isminin Melike Amasyalı olduğu ve Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığı öğrenildi.

NELER YAŞANDI?

Bu akşam saatlerinde Lefkoşa Gazimağusa anayolu Turunçlu kavşağı civarında trafik kazası meydana geldi.

Ana yolda meydana gelen kaza nedeni ile trafikte aksamalar da yaşanıyor.

Detay Gazetesi'nin edindiği bilgiye göre olay yerine 3 adet ambulans aracı ve itfaiye aracı da gittiği de öğrenildi.

Aslanköy - Ulukışla yolunda saat 19:30 sıralarında meydana gelen feci kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti.

2 aracın yüz yüze çarpıştığı kazada araç içerisinde hayatını kaybeden kişilerin hala çıkarılması için itfaiye çalışma yapıyor.

Kaza TGK 952 ve HF 388 plakalı aracın yüz yüze çarpışması ile meydana geldi.



Polis olay yerinde.

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