Kazada Ölen Arkadaşları İçin Sokağa Döküldüler

Cengizköy’de önceki gece meydana gelen trafik kazasında 21 yaşındaki Pakistan uyruklu Umair Ahmad’ın hayatını kaybetmesinin duyulmasının ardından Pakistanlı öğrenciler olay yerine akın ederek, yolun karanlık ve bozuk olması ile cenaze aracının geç gelmesine tepki gösterdi.

Olay yerinde polisin geniş güvenlik önlemi almasına rağmen öğrenciler, kazanın yaşandığı yere kadar ulaşmayı başardı. Kimileri kendi özel araçlarıyla, kimileri otostopla, kimileri de taksi tutarak kaza mahalline ulaşan öğrenciler, yolu keserek trafik akışını engellemeye çalıştı. Polis ve öğrenciler arasında gergin anlar yaşandı.

Pakistanlı öğrenciler, yolların bozuk ve karanlık olması nedeniyle sık sık trafik kazaları meydana geldiğini, hayatlarının tehlikeye atıldığını ve sonuç olarak da bir arkadaşlarının feci şekilde yaşamını yitirdiğini belirterek isyan etti.

Güzelyurt ve Lefke bölgelerine bakan polisin sadece 1 tane cenaze aracının olması, ölümlü trafik kazasının yaşandığı saatlerde Kalkanlı Yaşam Evi’nde de bir ani ölüm olayı gerçekleştiği için cenaze aracının buradaki cenazeye gitmesi nedeniyle kaza mahalline geç ulaşması, Umair Ahmad’ın arkadaşlarını çileden çıkardı.

Feci şekilde hayatını kaybeden arkadaşlarının cansız bedeninin saatlerce olay yerinde bekletilmesine tepki koyan gençleri yatırmak için polis büyük çaba sarf etti. Polis kalabalık nedeniyle cenazeyi olay yerinden bin bir güçlükle alabildi.

Cenazenin alınmasının ardından Pakistanlı öğrenciler yolu yeniden trafiğe kapatmaya çalıştı, ancak polis izin vermedi. Bunun üzerine Pakistanlı öğrenciler Cengizköy’den Gemikonağı’na kadar yürüyerek protesto eylemi gerçekleştirdi.