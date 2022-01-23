  • BIST 2.011,16
  • Altın 786.62963
  • Dolar 13.4709
  • Euro 15.254
  • Lefkoşa 11 °C
  • Mağusa 12 °C
  • Girne 12 °C
  • Güzelyurt 8 °C
  • İskele 12 °C
  • İstanbul 1 °C
  • Ankara -3 °C
SON DAKİKASezen Aksu: Konu ben değilim, konu memleket; 47 yıldır yazıyorum, yazmaya devam edeceğim

Kazada Ölen Arkadaşları İçin Sokağa Döküldüler

» »
Kazada Ölen Arkadaşları İçin Sokağa Döküldüler
Kazada Ölen Arkadaşları İçin Sokağa Döküldüler

Cengizköy’de önceki gece meydana gelen trafik kazasında 21 yaşındaki Pakistan uyruklu Umair Ahmad’ın hayatını kaybetmesinin duyulmasının ardından Pakistanlı öğrenciler olay yerine akın ederek, yolun karanlık ve bozuk olması ile cenaze aracının geç gelmesine tepki gösterdi.

Olay yerinde polisin geniş güvenlik önlemi almasına rağmen öğrenciler, kazanın yaşandığı yere kadar ulaşmayı başardı. Kimileri kendi özel araçlarıyla, kimileri otostopla, kimileri de taksi tutarak kaza mahalline ulaşan öğrenciler, yolu keserek trafik akışını engellemeye çalıştı. Polis ve öğrenciler arasında gergin anlar yaşandı.

Pakistanlı öğrenciler, yolların bozuk ve karanlık olması nedeniyle sık sık trafik kazaları meydana geldiğini, hayatlarının tehlikeye atıldığını ve sonuç olarak da bir arkadaşlarının feci şekilde yaşamını yitirdiğini belirterek isyan etti.

Güzelyurt ve Lefke bölgelerine bakan polisin sadece 1 tane cenaze aracının olması, ölümlü trafik kazasının yaşandığı saatlerde Kalkanlı Yaşam Evi’nde de bir ani ölüm olayı gerçekleştiği için cenaze aracının buradaki cenazeye gitmesi nedeniyle kaza mahalline geç ulaşması, Umair Ahmad’ın arkadaşlarını çileden çıkardı.

Feci şekilde hayatını kaybeden arkadaşlarının cansız bedeninin saatlerce olay yerinde bekletilmesine tepki koyan gençleri yatırmak için polis büyük çaba sarf etti. Polis kalabalık nedeniyle cenazeyi olay yerinden bin bir güçlükle alabildi.

Cenazenin alınmasının ardından Pakistanlı öğrenciler yolu yeniden trafiğe kapatmaya çalıştı, ancak polis izin vermedi. Bunun üzerine Pakistanlı öğrenciler Cengizköy’den Gemikonağı’na kadar yürüyerek protesto eylemi gerçekleştirdi.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 504 Pozitif Vaka, 1 Vefat22 Ocak 2022 Cumartesi 19:34
  • Bağımsızlık Yolu Halkı Muhalefete Çağırdı!22 Ocak 2022 Cumartesi 18:45
  • Sivil Toplum İnisiyatifi Derneği’nden Açıklama22 Ocak 2022 Cumartesi 18:35
  • Bağımsızlık Yolu’ndan Barolar Birliğine Ziyaret22 Ocak 2022 Cumartesi 16:42
  • Cumhurbaşkanı Tatar Erenköy Mücahitler Derneği’ni Kabul Etti22 Ocak 2022 Cumartesi 15:36
  • KKTC Bayrağını Dünyanın Beş Büyük Zirvesinde Dalgalandıran Birkan Uzun’un Efsanesi, Surlariçi Şehir Müzesi’nde22 Ocak 2022 Cumartesi 14:51
  • Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği “PKK/PYD’ye Ofis Açma İzni” Veren Rum Yönetimini Kınadı22 Ocak 2022 Cumartesi 13:53
  • 1.İnce Av Bugün Yapılıyor22 Ocak 2022 Cumartesi 12:50
  • Aniden Rahatsızlanarak Vefat Etti22 Ocak 2022 Cumartesi 11:05
  • DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu trafik kazası geçirdi.21 Ocak 2022 Cuma 21:44
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti