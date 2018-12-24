Kazada ölen kişinin kimliği tespit edildi

Bu sabah Esentepe yakınlarında meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren şahsın Bahçeli'de sakin 61 yaşındaki Imad Mahdı KAMIL olduğu tespit edilmiştir.

Ülkemiz haftaya bir kez daha ölümlü bir trafik kazası haberi ile başladı.

Bu sabahın ilk saatlerinde, saat 03:50 sıralarında, Girne-Tatlısu Anayolu 14-15 km’leri arasında,kimliği henüz tespit edilemeyen RB 382 plakalı salon araç sürücüsü trafik kazası yaptı.

Sürücü Tatlısu istikametine doğru seyrettiği sırada sola meyilli viraja geldiği zaman direksiyon hâkimiyetini kaybedip yolun sağından çıkıp yol kenarında bulunan taşlara çarptıktan sonra takla atıp, köprü taşına çarpıp durabildi.

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