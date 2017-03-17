Güzelyurt-Alayköy Anayolu üzerinde meydana gelen kazada yaralanan 3 kişinin isimleri açıklandı.

Bugün saat 15.10 sıralarında Güzelyurt-Alayköy Anayolu üzerinde Mehmet Güneşkan (E-66) yönetimindeki NU 270 Z plakalı kiralık salon araç ile Lefkoşa istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada Kırnı Piliçleri isimli işletmenin önlerine geldiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybedip orta refüj içerisinde bulunan aydınlatma direğinin beton setine çarpıp takla attığı öğrenildi.

Kaza sonucu, araç sürücüsü Mehmet Güneşkan’ın ağır, yolcu olarak bulunan Ahmet Mercan(E-68) ve Pervin Güneşkan’ın (K-25) ise hafif yaralanarak Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığı kaydedildi.

Ağır yaralanan araç sürücüsü Güneşkan’ın, hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor…