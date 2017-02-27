Kazada yaralananların isimleri açıklandı: 1 kişinin durumu kritik...

1 kişinin hayati tehlikesi bulunan kazada yaralananlarla ilgili polisten ilk açıklama geldi...

Polis Basın Subaylığı’ndan edinilen bilgilere göre, bugün saat 10:45 sıralarında, Çayırova- Bafra Anayolu üzerinde, İstanbul’dan KKTC’ye gezmek için gelen Onur Girti (E-34) yönetimindeki 34 VT 2985 plakalı motosiklet ile Bafra istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada, gidiş istikametine göre sağa meyilli viraja geldiği zaman yolun sağına geçmesi sonucu, o esnada karşı istikametten gelmekte olan Ayşe Rıylı (K-66) yönetimindeki BS 585 plakalı salon araca çarptığı öğrenildi.

Kaza sonucu 34 VT 2985 plakalı motosiklet sürücüsü Onur Girti ve motosiklette yolcu olarak bulunan Adem Yaran (E-34) ağır, BS 585 plakalı salon araç sürücüsü Ayşe Rıylı ise hafif yaralanarak Gazimağusa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazada ağır yaralanan ve hayati tehlikesi olan Adem Yaran, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine sevk edildi. Diğer yaralılar ise Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan tedavilerini müteakip müşahede altına alındığı öğrenildi.

Kaza sonucu alev alan motosiklet tamamen yanarak zarar gördü.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor…