Kazak sanatçı Andrey Orazbayev’in “Sınırsız” adlı kişisel sergisi açılıyor

Kazak sanatçı Andrey Orazbayev’in “Sınırsız” adlı kişisel sergisi 10 Ağustos’ta Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Eroğlu Canaltay Tarafından Yakın Doğu Üniversitesi İrfan Günsel Kongre Merkezi Sergi Salonunda açılacak

Kazak sanatçı Andrey Orazbayev’in Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için özel olarak hazırladığı 30 eserden oluşan “Sınırsız” adlı resim sergisi, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Eroğlu Canaltay tarafından 10 Ağustos 2021 Salı günü saat 09.30’da, Yakın Doğu Üniversitesi İrfan Günsel Kongre Merkezi Sergi Salonunda açılacak.

Sınırsız, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi Gümüş Anahtar ödüllü sanatçı Andrey Orazbayev’in KKTC’de açtığı dördüncü kişisel sergisi olacak.

Karmaşık çizgiler, özgün eserler

Kazak sanatçı Andrey Orazbayev, eserlerini sembolik bir plan temelinde oluşturuyor. İçsel ifadelerle göze çarpan eserler, çizgilerin karmaşıklığı, kompozisyon yoğunluğu ve tamlığı, çizginin zarafeti ve doğruluğu ile ayırt ediliyor. Karışık ortam kullanımı ve çeşitli materyaller kullanarak doku kolajları oluşturmasıyla bilinen Andrey Orazbaev’in resimleri, izleyiciyi yaratıcı süreçle tanıştırmanın modern biçimini temsil ediyor.

Andrey Orazbayev Kimdir?

1963’da Kazakistan’ın Pavlodar kentinde doğdu. Pavlodar Eyalet Pedagoji Enstitüsü İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Omsk Devlet Pedagoji Üniversitesi’nde Sanat ve Grafik Bölümü’nde okudu. Uluslararası Rusya Sanatçılar Birliği ve Kazakistan Sanatçılar Birliği üyesidir. 1994’te Pavlodar’da avangard sanatçı olarak “Yeni Bozkırlar” adlı sergisini açtı. Güzel sanatların füzyon tarzında ve tiyatro performansında çalışan bir performans sanatçısı olarak biliniyor.