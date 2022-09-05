Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev orman yangını bölgesinde

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, ülkenin kuzeyindeki Kostanay eyaletinde çıkan orman yangınıyla mücadele karargahını ziyaret etti.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, ilk önce yangın bölgesinde havadan incelemelerde bulundu.

Daha sonra Auliyeköl kasabasında kurulan yangınla mücadele karargahını ziyaret eden Tokayev, burada itfaiye ekipleriyle bir araya geldi.

Tokayev, şu an itibarıyla bölgedeki durumun kontrol altında olduğunu ve yangında zarara uğrayan insanlara devlet tarafından gerekli tüm desteğin sağlanacağını söyledi.

Yangın nedenlerinin belirlenmesinin önemli olduğunun altını çizen Tokayev, orman fonunun eski hale getirileceğini ve gelecekte benzer krizlerin yaşanmaması için önlem çalışmalarının geliştirileceğini dile getirdi.

Tokayev, ayrıca yangında en çok etkilenen Amankaragay köyünde incelemelerde bulundu ve bölgedeki tahliye merkezinde bulunan vatandaşları ziyaret etti.