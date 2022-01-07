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Kazakistan Cumhurbaşkanı: Vur Emrini Ben Verdim

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Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, akaryakıta yapılan zammın ardından başlayan ve şiddet olaylarına dönüşen protestolara ilişkin gerçekleştirdiği halka sesleniş konuşmasında, “Uyarı yapılmadan ateş açma emri verdim” dedi.
Kazakistan Cumhurbaşkanı: Vur Emrini Ben Verdim

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Tokayev, ülkesinde yaşanan olayların ardından yaşananlara ilişkin ulusa sesleniş konuşması gerçekleştirdi.

Uyarı yapmadan ateş açma emri verdiğini söyleyen Tokayev, “Almatı'ya 20 bin terörist saldırdı” dedi. “Teröristlere” karşı operasyonu sonuna kadar yürüteceklerini ifade eden Tokayev, teslim olmayan teröristlerin ise vurulacağını vurguladı.

OHAL KADEMELİ OLARAK KALDIRILACAK

Tokayev, ülkede 5 Ocak'ta uygulanmaya başlayan olağanüstü halin, bölgelerde aşamalı olarak kaldırılacağını aktararak vatandaşların barış yoluyla ifade ettikleri taleplerin dinleneceğini bildirdi. Tokayev, ülkede OHAL uygulanmasının ardından bölgede anayasal düzenin sağlandığını sözlerine ekledi.

Bazı bölgelerde internet erişiminin belli bir süre için sağlanması kararı alındığına dikkat çeken Tokayev, internete serbest erişimin iftira ve kışkırtıcı içerikleri yayınlama anlamına gelmediğinin de altını çizdi.

ÜLKEDE NELER OLUYOR?

Pazar günü ülkede LPG'ye uygulanan tavan fiyat politikasının rafa kalkmasıyla ülkede çok yoğun kullanılan LPG fiyatlarının artması ülkede tepki çekmişti.

Ülkenin bazı kentlerinde göstericiler sokağa çıkarken hükümetin istifa etmesi ve bunun Cumhurbaşkanı Cömert Tohayev tarafından kabul edilmesi tepkileri dindirmedi.

Pazar gününden beri göstericiler ile güvenlik güçleri arasında çatışmalar devam ederken, 8 polis ve askerin çatışmalarda yaşamını yitirdiği duyuruldu. Rusya ve Ermenistan'ın da bünyesinde olduğu Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü, bölgeye barış gücü gönderme kararı aldı.

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