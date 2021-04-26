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Kazakistan Kovid-19’a Karşı Yerli Aşıyı Kullanmaya Başladı

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Kazakistan’da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen yerli aşı QazVak (QazKovid-in) ilk olarak Sağlık Bakanı Aleksey Tsoy'a uygulandı.
Kazakistan Kovid-19’a Karşı Yerli Aşıyı Kullanmaya Başladı

Kazakistan’da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen yerli aşı QazVak (QazKovid-in) ilk olarak Sağlık Bakanı Aleksey Tsoy'a uygulandı.

Bakan Tsoy'a, başkent Nur Sultan’daki 9 numaralı poliklinikte Kovid-19’a karşı yerli aşı QazVak’ın ilk dozu yapıldı.

Aşı sonrası kendisini iyi hissettiğini belirten Tsoy, ülkede bugün itibariyle halka uygulanmaya başlayan yerli aşı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Tsoy, Kazak Biyolojik Güvenlik Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilen yerli aşı QazVak’ın ilk aşamada 50 bin dozunun üretilerek bölgelere dağıtıldığını bildirdi.

Aşının doz kapasitesinin artırılması için çeşitli üretim tesisleri ile görüştüklerini kaydeden Tsoy, "Bu konuda Türk ortaklarımızın sahalarını da değerlendiriyoruz." dedi.

Tsoy, ülkesinin dünyada Kovid-19’a karşı kendi aşısını yerli imkanlarla geliştiren 5 ülkeden biri olduğunu da söyledi.

Daha önce Kazakistan Sağlık Bakanlığı, yerli aşı QazVak’ın ölü virüse dayalı teknikle hazırlanmış inaktif aşı olduğunu ve güvenliğinin kanıtlandığını açıklamıştı.

İkinci dozu 21 gün arayla uygulanan QazVak aşısının korunması için, özel soğutma sistemine gereksinim duyulmuyor.

 

 

 

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