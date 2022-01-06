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Kazakistan protestolarla sarsılırken uranyum fiyatları yükseliyor

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Uranyum küresel fiyatları, dünya üretiminin yüzde 40'ından fazlasını oluşturan Kazakistan’daki ayaklanmaların ardından yüzde 8 arttı.
Kazakistan protestolarla sarsılırken uranyum fiyatları yükseliyor

Uranyum küresel fiyatları, dünya üretiminin yüzde 40'ından fazlasını oluşturan Kazakistan’daki ayaklanmaların ardından yüzde 8 arttı.

Kazakistan'daki protestolar küresel nükleer yakıt pazarını etkiliyor.

Nükleer yakıt pazarı araştırma ve analiz firması UxC'nin verilerine göre, Çarşamba günü uluslararası piyasadaki uranyum fiyatları bir önceki gün kaydedilen 42 dolardan 45.25 dolara yükseldi.

Ülkenin en büyük üreticisi Kazatomprom'un hisseleri İngiltere’de yüzde 11 değer kaybetti.

Kuzey Amerika ve Avustralya'daki çoğu uranyum şirketi ise kazanımlarını genişletti.

Kazakistan, dünyanın en büyük enerji güçlerinden biri.

Dünyanın en büyük petrol ihracatçıları arasındaki ülkede 26 uranyum yatağı bulunuyor.

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