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Kazakistan: Rusya, Türkiye ve İran, Astana görüşmelerine katılacaklarını onayladı

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Kazakistan: Rusya, Türkiye ve İran, Astana görüşmelerine katılacaklarını onayladı
Suriye’deki ateşkesin garantörleri Rusya, Türkiye ve İran’ın, Astana’da yapılacak üçüncü tur görüşmelere katılacaklarını bildirdiği, davet edilen diğer taraflardan da onay beklendiği açıklandı.

Parlamentoda konuşan Kazakistan Dışişleri Bakanı Kayrat Abdrahmanov,  görüşmelere katılmak için heyetlerin gelmeye başladığını söyledi.

 

Abdrahmanov, “Rusya’dan resmi bir bildirim aldık. Rusya Devlet Başkanlığı Özel Temsilcisi ve Rusya Dışişleri Bakanlığı Özel Temsilcisi katılım gösterecek. Türkiye ve İran dışişleri bakan yardımcıları da katılacaklarını onayladı. Diğer taraflardan onay bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

‘FORMATI GARANTÖRLER BELİRLEYECEK’

Bu arada Abdrahmanov, “Görüşmelerin formatı ve gündemi Rusya, Türkiye ve İran tarafının görüşüne bağlı” dedi.

Astana görüşmelerinin 3. turunun 14-15 Mart tarihlerinde gerçekleşmesi planlanıyor.

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