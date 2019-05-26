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Kazakistan Sanatçıları Resim Sergisi” Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu Tarafından Açılıyor

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Kazakistanlı 6 Ressamın 30 Eserinden Oluşan “Kazakistan Sanatçıları Resim Sergisi” Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu Tarafından Açılıyor…
Kazakistan Sanatçıları Resim Sergisi” Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu Tarafından Açılıyor

Kazakistanlı 6 Ressamın 30 Eserinden Oluşan “Kazakistan Sanatçıları Resim Sergisi” Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu Tarafından Açılıyor…

 

Kazakistanlı 6 ressamın Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için özel olarak hazırladığı ve 30 eserden oluşan “Kazakistan Sanatçıları Resim Sergisi” Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu tarafından açılacak…

 

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, serginin açılışı, 29 Mayıs 2019 Perşembe günü, saat 17.00’da, Yakın Doğu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Sergi Salonu’nda yer alacak.

 

Ressamlar kendine özgü teknikler ile Doğa ve Aile Kavramını Eserlerine Yansıtıyor…

Sergide yer alan ve pop art tekniğini kullanan ressam Kudash Nursadykov, portre ve manzara türlerindeki çalışmalarını sergileyecek. Esimgali Jumanov’un, eski Türk su tanrıçası, toprak ve bereket tanrıçası olan Umai’nin kadın imajı eserleri, Omirzak Rystan'ın topraklarının özgürlüğü için savaşan ünlü Khan Ablai'nin imajını yansıttığı eserleri izleyiciye sunulacak. Etno modern tarzda çizimler yapan ve çizimlerinde ulusal renklerle soyutlamaların görüldüğü Gülnaz Omirzak ise ana tema olarak dünya unsurlarını aldığı eserlerinde doğanın güzelliğini ve yaşamın doğuşunu anlatıyor. Umirbek Tleuliev de eserlerinde aile birliği, sevgi, özgürlük, doğa anlayışı, saygı ifadesini yansıtırken, Zulkarnay Kozhamkulov da eserlerinden aile ocağının temsilini gösteriyor.img_20190525_165758.jpgimg_20190525_165707.jpg

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