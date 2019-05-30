Kazakistanlı 6 ressamın Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için özel olarak hazırladığı ve 30 eserden oluşan “Kazakistan Sanatçıları Resim Sergisi” Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu tarafından açıldı.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, Diş Hekimliği Fakültesi Sergi Salonu’nda yer alan serginin açılışına Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu yanı sıra Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat İrfan Günsel, Özay Günsel Çocuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Filiz Meriçli, rektör yardımcıları, dekanlar, öğretim elemanları, sanatçılarla sanatseverler katıldı.

Serginin açılışında Yakın Doğu Üniversitesi Rektör yardımcısı Prof. Dr. Fahrettin Sadıkoğlu, Kazakistan Sanatçıları adına Yesmgaley Zhumanov ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu birer konuşma yaptı.

Yakın Doğu Üniversitesi Dünya Çapında Eserler Yapıyor…

Serginin açılış konuşmasını yapan Rektör yardımcısı Prof. Dr. Fahrettin Sadıkoğlu, Üniversite içerisinde yapılanlarla ilgili bilgiler paylaştı.

Günsel ailesinin Kuzey Kıbrıs’ta eğitim ve sağlık alanında dünya çapında eserler yaptığını anlatan Prof. Dr. Sadıkoğlu, “Eğitim alanında Yakın Doğu Üniversitesi 1200’den fazla indeksli dergilerde yayın yaparak Türkiye Üniversiteleri arasında 3. sırada yer aldı. Sağlık alanında yapılanlar ise dünya çapına ulaştı. Kültür ve sanat alanında da Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’ni oluşturduk. Müze, sadece ve genel olarak Türk Dünyası ressamlarının sanatçılarının eserlerinden oluşan bir müze olacaktır. Şu anda 8 bine ulaşan sanat eseri müze envanterine kaydedildi. Çin sınırından Fransa’ya kadar Türk dünyasından 500 sanatçı Kuzey Kıbrıs’a gelerek eserler hazırladılar” dedi.

Kazakistan’dan gelen 6. grubun sergisine ev sahipliği yapıldığını dile getiren Prof. Dr. Sadıkoğlu, sanatçıların eserlerinde göçebe Türklerinin sanatını, kültürünü, tarihini ve anıtsal yapılarının yansıtıldığını söyledi.

Türk Kültürünü ve Halklarını Birleştiren Bir Misyon Gerçekleştiriliyor…

Kazakistan Sanatçıları adına konuşan Yesmgaley Zhumanov da, Türk halkları birliğinin hem şimdi hem de gelecek nesiller için önemli olduğuna vurgu yaparak, Türk halklarının sahip olduğu kültür ve gelenek zenginliğinin sanat vasıtası ile yansıtıldığını ifade etti.

Sanatın zihnimiz ile gönlümüze pozitif etki yaptığını dile getiren Zhumanov, küresel dünyada etnik kökenli kültür ve bilincin yıkıldığını bunu durduracak tek gücün de sanat olduğunu belirtti.

Kazakistan sanatçıları adına Dr. Suat Günsel’e teşekkürlerini sunan Zhunamov, “Türk kültürünü ve halklarını birleştirmek niyetiyle gerçekleşen faaliyetler bir misyonu oluşturuyor. Kıbrıs adasında misafirperverliğiniz sayesinde sanatta üretkenlik ve kişisel gelişim açısından güzel zaman geçirdik. Bunu asla unutmayacağız” diye konuştu.

Bakan Sucuoğlu: “ Yakın Doğu Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Adını En İyi Şekilde Dünyaya Duyuruyor…”

Konuşmasının başında “Suat Günsel’in sanat alanında Kuzey Kıbrıs’ın çıtasını öyle bir yükselteceğim ki dostlar sevinerek düşmanlar da kıskanarak seyredecek” sözlerini dile getiren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu da, bu çıtanın yükseldiğini bundan sonraki hedefi merakla beklediğini söyledi.

Suat Günsel’in koyduğu hedefleri en kısa sürede Kıbrıs Türk Halkına kavuşturduğunu ifade eden Bakan Sucuoğlu, eğitim, sağlık ve sanat alanında atılan adımlar sayesinde KKTC’nin adını en iyi şekilde duyurduğunu ifade etti. Bakan Sucuoğlu, “Yakın Doğu Üniversitesi KKTC’nin yıllardır bilim ve sanat alanında yaptığı başarılı projelerle, dünyanın birçok farklı ülkesinden gelen bilim adamları ile sanatçıları buluşturuyor” dedi.

Faiz Sucuoğlu, KKTC’de yıllarca eksikliği yaşanan Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’ni ülkemize kazandırarak sanatın sınır tanımadığını, sanatla bu ülkede bir şeyler yapılabileceğini gösterdiği için Yakın Doğu Üniversitesi’nin çalışmalarını anlamlı bulduğunu belirtti ve yapılan çalışmaları kutladı. “Sanatın penceresi, hayata bakış ufku çok geniştir. Bu ufukta insan sevme ve kucaklama vardır. Sanatçılar yaşadığı dünyaya güzellik katan içinde yaşadıkları toplumu güzelleştiren saygı duyulması gereken insanlardır” diyen Bakan Sucuoğlu, ortaya çıkan sanat eserlerinin bir kültürün yaşan en önemli varlıkları olduğunu söyledi.

Gelişmiş toplumların sanatı zirveye çıkarmış toplumlar olduğunu dile getiren Sucuoğlu, ülkemizde sanatın gelişmesi için çaba gösteren ve katkı koyan herkesi kutladı.

Teşekkür Belgesi Takdimi Yapılarak Sergi Açılışı Gerçekleştirildi…

Konuşmaların ardından sergide yer alan Kazakistanlı sanatçılara Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu tarafından teşekkür belgesi takdim edildi. Takdimin ardından sergi kurdelesi kesilerek, sergi gezildi. Ressamların kendine özgü teknikler ile doğa ve aile kavramını eserlerine yansıttığı Kazakistan Sanatçıları Resim Sergisi, 15 Haziran 2019 tarihine kadar 08.00-16.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.