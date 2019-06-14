  • BIST 90.059
  • Altın 255,795
  • Dolar 5,8819
  • Euro 6,6122
  • Lefkoşa 34 °C
  • Mağusa 32 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 25 °C
  • İskele 32 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 28 °C
SON DAKİKAYakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı 1 Haziran’da Yapılacak.

“Kazakistan Sanatçıları Resim Sergisi” Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy tarafından açıldı

» »
Kazakistanlı 15 Ressamın Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için özel olarak hazırladığı ve 55 eserden oluşan “Kazakistan Sanatçıları Resim Sergisi” Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy tarafından açıldı.
“Kazakistan Sanatçıları Resim Sergisi” Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy tarafından açıldı

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi Sergi Salonu’nda gerçekleştirilen serginin açılışına, Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy başta olmak üzere Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat İrfan Günsel, Merkez Kaymakamı Ahmet Arslan, rektör yardımcıları, dekanlar, öğretim elemanları, enstitü müdürleri, sanatçılar ve misafirler katıldı.

Serginin açılışında, Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fahreddin Sadıkoğlu, Kazakistan Sanatçıları adına Rakhmangazy Makazhanov ile Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy birer konuşma yaptı.

Stil, Renk ve İçerik Bakımından Zengin Bir Sergi Hazırlandı…

Serginin açılış konuşmasını yapan Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fahreddin Sadıkoğlu, stil ve içerik bakımında oldukça zengin eserlerin olduğu bir serginin açılışının yapıldığını söyledi.

Eserlerde bir taraftan gri tonları, bir taraftan beyaz, mavi ve kırmızı tonlarını görmenin mümkün olduğunu dile getiren Prof. Dr. Sadıkoğlu, tonların hepsinin felsefi bir düşünce taşıdığını belirtti. Prof. Dr. Sadıkoğlu, “Kazakistan ressamları yaptıkları eserlerde genel olarak empresyonizm, post-empresyonizm, realizm ve çevre konularını ele aldılar. Dünyanın üçüncü en büyük gölü; Hazar Gölü, Miçan Gölü ve Aral Gölü Kazakistan’da bulunuyor. Ressamlar Aral Gölü’nde olan felaketleri de gündeme getiriyorlar. Bazı eserlerde de çevre felaketlerinin yarattığı etkiler görülüyor” diye konuştu.

Prof. Dr. Sadıkoğlu sözlerinin devamında, 1930’lu yıllarda Sovyet Politikası nedeniyle Kazakistan’da 3 milyondan fazla insanın katledildiğini dile getirerek, bunun eserlere de yansıtıldığını anlattı. Kazakistan’ın Kıpçak Türkleri boyuna ait olduğunu belirterek ülkenin tarihsel geçmişi ile ilgili bilgilerde aktaran Prof. Dr. Sadıkoğlu, “Cengizhan İmparatorluğu uzun süre Kazakistan’da varlığını sürdürdü. Türkler için de Kazakistan’ın gurur kaynağı olmuştur. Bütün Avrupa’yı fetheden Hun İmparatorluğu’nun merkez üssü bugünkü Kazakistan’dır” dedi.

“Kıbrıs Modern Sanat Müzesi Türk Halkları İçin Büyük Önem Taşıyor…”

“Sanatçıların yaptıkları eserlerde her zaman gizli fikirler var ve sanat büyük ülkelerde her zaman büyük önem taşımıştır diyen” Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fahrettin Sadıkoğlu, savaşlardan müzelere taşınan eserlerden örnekler verdi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Kıbrıs Modern Sanat Müzesi oluşturulmasının sevindirici olduğunu da ifade eden Prof. Dr. Sadıkoğlu, müzenin tüm Türk Cumhuriyetleri için büyük önem taşıdığını ve bu sanat eserinin korunacağını söyleyerek sözlerini noktaladı.

Türk Dünyası Kıbrıs Modern Sanat Müzesi Altında Büyüyor…

Kazakistan Sanatçıları adına konuşan Rakhmangazy Makazhanov da, Yakın Doğu Üniversitesi ailesinin ve konuksever Kıbrıs halkının kardeş ülke Kazakistan’dan gelen sanatçıları sıcak karşıladığını ifade ederek, halkların bütünlüğüne vurgu yaptı.

Makazhanov, “Tarihsel olarak halklarımız kandaş ve ruhsal olarak birbirine yakındır. İpek Yolu iplik dokuma gibi bizi birbirimize bağlarken, hayatlarımız ve kültürlerimizi de harmonize ederek zenginleştirirdi. Bu bağlar bugünlerde de hissediliyor. Birbirimize daha yakın olma, Türk halklarının birliğini hissetme, benzerliklerimize odaklanma fikri bizi zihnimizde meşgul ediyordu. Bu fikirler Dr Suat Günsel’in inisiyatifi ile şekil alarak gerçekleşiyor. Bu misyonun ülkesel değil bölgesel önemi vardır. Kıbrıs Modern Sanat Müzesi çatısı altında yenilenmiş ve birleşmiş Türk dünyası büyüyor. Dr. Suat Günsel’in enerjisi ve çalışma kapasitesi hepimiz için bir örnektir. Kazakistan ressamları adına her şey için teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Bakan Taçoy: “Yakın Doğu Üniversitesi Sanat Aracılığı ile Kültürlerarası Diyalog Sağlıyor…”

Kıbrıs’ta yaşayan halkların Ergenekon’dan çıkıp kurtla, atla, göçebe yaşamı ile tarihimiz içerisinde buraya gelene kadar yaşadığı sürecin bize benzeyen başka ülkelerde de olduğunun sergide görüldüğünü ifade eden Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy da, bu tarihsel sürecin kültürel yolla bugüne taşındığını söyledi.

Bakan Taçoy, “Orada yaşayan soydaş insanların aynı tarihisel duygularla o kültürü birleştirerek sanata dönüştürdükleri bu eserleri görmek ve onu anlayabilmek ayrıca bunu ileriye taşıyacak olan çocuklarımızın da görmesi gereken bir olgu ve duygudur” dedi.

On bin yıllardır var olan Türklüğün daha ileriye taşınabilmesini sağlayan sanatsal eserlerin tümüne bakıldığında ekonomik işbirliklerini anımsadığını dile getiren Bakan Taçoy, kültürel ve sanatsal olarak birbirimizi ve anlama bunu ileriye taşımanın peşinde olduklarını söyledi. Bakan Taçoy, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin yaşamış olduğu ekonomik olayların içerisinden çıkış yolunun kendisini kültürel olarak anlayabilen taraflarca yapılabileceğini anlatarak ülkelerarası diyalogun bu şekilde başlayabileceğinden söz etti.

“Sadece kültürel ve sanatsal olarak kalmamalı daha farklı vücuda bürünmeli” sözlerini kullanan Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, “ Sizin açtığınız bu gelecek ışığında tünelin ucundaki karanlığın değil, ışığın olduğunu görerek gençlerimize bunu öğretmeliyiz. Tarihimizde aldığımız ilhamla bugün burada bize yarattığınız güzellik için ve Dr. Suat Günsel’e bu ışığı bize yaktığı için teşekkür ederim. Bu ışığın devam etmesi için gereken her şeyi yapacağız” diye konuştu.

Teşekkür Belgesi Takdim Edilerek Sergi Gezildi…

Konuşmaların ardından Ekonomi ve Bakanı Hasan Taçoy tarafından Kazakistanlı sanatçılara teşekkür belgesi takdim edilerek sergi kurdelesi kesildi. Doğa ve dekoratif tarzların yansıtıldığı sergi, 21 Haziran 2019 tarihine kadar, hafta içi 08.00-16.00 saatleri arasında Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi Sergi Salonu’nda izlenebilecek.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Batukhan Baimen’nin Baskı Resim Sergisi Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel tarafından açıld12 Haziran 2019 Çarşamba 15:40
  • YDÜ Müzik Öğretmenliği Anabilim Dalı 2019-2020 Öğretim Yılı İçin Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora başvuruları başladı12 Haziran 2019 Çarşamba 15:37
  • Muhammad Fazilov İle Murod Fazilov’un resim sergisi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Faiz Sucuoğlu tarafından açıldı11 Haziran 2019 Salı 17:06
  • “Kazakistan Sanatçıları Resim Sergisi”, Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy tarafından açılacak11 Haziran 2019 Salı 17:00
  • Yakın Doğu Koleji'nin üstün IELTS başarısı10 Haziran 2019 Pazartesi 16:11
  • Baskı Resim Sergisi Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel tarafından açılacak10 Haziran 2019 Pazartesi 15:53
  • YDÜ'de düzenlenen “Öğrenciler Konuşuyor 7: Hepimiz Normaliz ? Sempozyumu”Büyük ilgi gördü08 Haziran 2019 Cumartesi 11:59
  • Gizemli “Evren”in Sırlarının Keşfi08 Haziran 2019 Cumartesi 11:50
  • Yakın Doğu Koleji’nin Müsamere Gecesi büyük beğeni topladı08 Haziran 2019 Cumartesi 11:47
  • YDÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Gazimağusa bölgesine araştırma ve inceleme gezisi gerçekleştirdi07 Haziran 2019 Cuma 12:50
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti