Kazakistanlı 15 Ressamın Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için özel olarak hazırladığı ve 55 eserden oluşan “Kazakistan Sanatçıları Resim Sergisi” Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy tarafından açıldı.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi Sergi Salonu’nda gerçekleştirilen serginin açılışına, Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy başta olmak üzere Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat İrfan Günsel, Merkez Kaymakamı Ahmet Arslan, rektör yardımcıları, dekanlar, öğretim elemanları, enstitü müdürleri, sanatçılar ve misafirler katıldı.

Serginin açılışında, Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fahreddin Sadıkoğlu, Kazakistan Sanatçıları adına Rakhmangazy Makazhanov ile Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy birer konuşma yaptı.

Stil, Renk ve İçerik Bakımından Zengin Bir Sergi Hazırlandı…

Serginin açılış konuşmasını yapan Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fahreddin Sadıkoğlu, stil ve içerik bakımında oldukça zengin eserlerin olduğu bir serginin açılışının yapıldığını söyledi.

Eserlerde bir taraftan gri tonları, bir taraftan beyaz, mavi ve kırmızı tonlarını görmenin mümkün olduğunu dile getiren Prof. Dr. Sadıkoğlu, tonların hepsinin felsefi bir düşünce taşıdığını belirtti. Prof. Dr. Sadıkoğlu, “Kazakistan ressamları yaptıkları eserlerde genel olarak empresyonizm, post-empresyonizm, realizm ve çevre konularını ele aldılar. Dünyanın üçüncü en büyük gölü; Hazar Gölü, Miçan Gölü ve Aral Gölü Kazakistan’da bulunuyor. Ressamlar Aral Gölü’nde olan felaketleri de gündeme getiriyorlar. Bazı eserlerde de çevre felaketlerinin yarattığı etkiler görülüyor” diye konuştu.

Prof. Dr. Sadıkoğlu sözlerinin devamında, 1930’lu yıllarda Sovyet Politikası nedeniyle Kazakistan’da 3 milyondan fazla insanın katledildiğini dile getirerek, bunun eserlere de yansıtıldığını anlattı. Kazakistan’ın Kıpçak Türkleri boyuna ait olduğunu belirterek ülkenin tarihsel geçmişi ile ilgili bilgilerde aktaran Prof. Dr. Sadıkoğlu, “Cengizhan İmparatorluğu uzun süre Kazakistan’da varlığını sürdürdü. Türkler için de Kazakistan’ın gurur kaynağı olmuştur. Bütün Avrupa’yı fetheden Hun İmparatorluğu’nun merkez üssü bugünkü Kazakistan’dır” dedi.

“Kıbrıs Modern Sanat Müzesi Türk Halkları İçin Büyük Önem Taşıyor…”

“Sanatçıların yaptıkları eserlerde her zaman gizli fikirler var ve sanat büyük ülkelerde her zaman büyük önem taşımıştır diyen” Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fahrettin Sadıkoğlu, savaşlardan müzelere taşınan eserlerden örnekler verdi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Kıbrıs Modern Sanat Müzesi oluşturulmasının sevindirici olduğunu da ifade eden Prof. Dr. Sadıkoğlu, müzenin tüm Türk Cumhuriyetleri için büyük önem taşıdığını ve bu sanat eserinin korunacağını söyleyerek sözlerini noktaladı.

Türk Dünyası Kıbrıs Modern Sanat Müzesi Altında Büyüyor…

Kazakistan Sanatçıları adına konuşan Rakhmangazy Makazhanov da, Yakın Doğu Üniversitesi ailesinin ve konuksever Kıbrıs halkının kardeş ülke Kazakistan’dan gelen sanatçıları sıcak karşıladığını ifade ederek, halkların bütünlüğüne vurgu yaptı.

Makazhanov, “Tarihsel olarak halklarımız kandaş ve ruhsal olarak birbirine yakındır. İpek Yolu iplik dokuma gibi bizi birbirimize bağlarken, hayatlarımız ve kültürlerimizi de harmonize ederek zenginleştirirdi. Bu bağlar bugünlerde de hissediliyor. Birbirimize daha yakın olma, Türk halklarının birliğini hissetme, benzerliklerimize odaklanma fikri bizi zihnimizde meşgul ediyordu. Bu fikirler Dr Suat Günsel’in inisiyatifi ile şekil alarak gerçekleşiyor. Bu misyonun ülkesel değil bölgesel önemi vardır. Kıbrıs Modern Sanat Müzesi çatısı altında yenilenmiş ve birleşmiş Türk dünyası büyüyor. Dr. Suat Günsel’in enerjisi ve çalışma kapasitesi hepimiz için bir örnektir. Kazakistan ressamları adına her şey için teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Bakan Taçoy: “Yakın Doğu Üniversitesi Sanat Aracılığı ile Kültürlerarası Diyalog Sağlıyor…”

Kıbrıs’ta yaşayan halkların Ergenekon’dan çıkıp kurtla, atla, göçebe yaşamı ile tarihimiz içerisinde buraya gelene kadar yaşadığı sürecin bize benzeyen başka ülkelerde de olduğunun sergide görüldüğünü ifade eden Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy da, bu tarihsel sürecin kültürel yolla bugüne taşındığını söyledi.

Bakan Taçoy, “Orada yaşayan soydaş insanların aynı tarihisel duygularla o kültürü birleştirerek sanata dönüştürdükleri bu eserleri görmek ve onu anlayabilmek ayrıca bunu ileriye taşıyacak olan çocuklarımızın da görmesi gereken bir olgu ve duygudur” dedi.

On bin yıllardır var olan Türklüğün daha ileriye taşınabilmesini sağlayan sanatsal eserlerin tümüne bakıldığında ekonomik işbirliklerini anımsadığını dile getiren Bakan Taçoy, kültürel ve sanatsal olarak birbirimizi ve anlama bunu ileriye taşımanın peşinde olduklarını söyledi. Bakan Taçoy, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin yaşamış olduğu ekonomik olayların içerisinden çıkış yolunun kendisini kültürel olarak anlayabilen taraflarca yapılabileceğini anlatarak ülkelerarası diyalogun bu şekilde başlayabileceğinden söz etti.

“Sadece kültürel ve sanatsal olarak kalmamalı daha farklı vücuda bürünmeli” sözlerini kullanan Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, “ Sizin açtığınız bu gelecek ışığında tünelin ucundaki karanlığın değil, ışığın olduğunu görerek gençlerimize bunu öğretmeliyiz. Tarihimizde aldığımız ilhamla bugün burada bize yarattığınız güzellik için ve Dr. Suat Günsel’e bu ışığı bize yaktığı için teşekkür ederim. Bu ışığın devam etmesi için gereken her şeyi yapacağız” diye konuştu.

Teşekkür Belgesi Takdim Edilerek Sergi Gezildi…

Konuşmaların ardından Ekonomi ve Bakanı Hasan Taçoy tarafından Kazakistanlı sanatçılara teşekkür belgesi takdim edilerek sergi kurdelesi kesildi. Doğa ve dekoratif tarzların yansıtıldığı sergi, 21 Haziran 2019 tarihine kadar, hafta içi 08.00-16.00 saatleri arasında Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi Sergi Salonu’nda izlenebilecek.