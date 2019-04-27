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“Kazakistan Sanatçıları Resim Sergisi” Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Ersin Tatar Tarafından Açılıyor…

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Kazakistan’dan 6 ressamın Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için özel olarak hazırladığı ve 30 eserden oluşan “Kazakistan Sanatçıları Resim Sergisi” Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Ersin Tatar tarafından açılacak.
“Kazakistan Sanatçıları Resim Sergisi” Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Ersin Tatar Tarafından Açılıyor…

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, serginin açılışı, 29 Nisan 2019 Pazartesi günü, saat 09.00’da Tıp Fakültesi Sergi Salonu’nda yer alacak. 

“Kazakistan Sanatçıları Resim Sergisi”,  13 Mayıs 2019 tarihine kadar 08.00-16.00 saatleri arasında ziyarete açık olacak.

Kazak Efsaneleri ve Kültürü Çağdaş Sanatın Farklı Tarzları İle Gösterilecek…

Ressamların farklı ekolleri yansıtacağı sergide yer alan Adilgali Bayandin gerçekliği ve modernizmi birleştiren tarzda eserler hazırladı. Çağdaş sanat tarzını benimseyen Anara Aubakirova, serginin bir parçası olarak eserlerinde Türk kültürünün oluşumunu destansı bir tarzla anlattı. Gerçekliği benimseyen ve resim yaparken ilhamını yazdığı yerlerden alan grafik sanatçısı Tolkyn Тabysbek savaş türünde eserlerini sunarken, Zhalyn Bauyrkan, eserlerinde Kazak mitlerini ve efsanelerini gösterecek, Dinara Nuger ise farklı yaşam temalarını resimle birleştiren eserlerini izleyiciye sunacak.

 

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