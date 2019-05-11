“Kazakistan Sanatçıları Resim Sergisi” Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Ersin Tatar tarafindan açiliyor

Kazakistanlı 5 ressamın Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için özel olarak hazırladığı ve 30 eserden oluşan “Kazakistan Sanatçıları Resim Sergisi” Ulusal Birlik Partisi(UBP) Genel Başkanı Ersin Tatar tarafından açılacak.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, serginin açılışı, 14 Mayıs 2019 Salı günü, saat 09.00’da, Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sergi Salonu’nda yer alacak.

Etnik ve ve Kültürel Temalar Modern Bir Tarzla Sergide Yansıtılacak…

Sergide yer alacak ressam Zhenis Nurlybayev eserlerinde ana tema olarak atları el alırken, kuşlar ve müzik ile ilgili temalara da eserlerinde yer verdi. Öncü bir sanatçı olan Yerkinbek Yessimov da eserlerinde ağırlıklı olarak modern bir tarzı yansıtıyor. Eserlerinde etnik bir tarz kullanan Almagül Yessimova’nın “Yerli Toprak” adlı bir diziden oluşan eserleri de sergide yer alacak. Sanatçı resimlerinde dağları ve kuşları özgürlüğün sembolü olarak ifade ediyor. Tüm hayatını Almatı bozkırlarında geçiren Amankeldi Kenanbayev ise bozkır manzaralarını renklerdirdi. Resimlerinde savaş temalarını işleyen Kumar Omarkhan da, savaşlarda atalarının kahramanlığını tema alan eserleri izleyiciye sunacak.