“Kazakistan Sanatçıları Sergisi” Hasan Taçoy tarafından açıldı

Kazakistan’dan 9 sanatçının Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için özel olarak hazırladığı ve 40 eserden oluşan Kazakistan Sanatçıları Resim Sergisi, Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy tarafından açıldı.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, İrfan Günsel Kongre Merkezi Sergi Salonu’nda yer alan serginin açılışına Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat İrfan Günsel, rektör yardımcıları, öğretim elemanları, sanatçılarla davetli misafirler katıldı.

Serginin açılışında Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, Kazakistan sanatçıları adına Amanat Nazarkul ile Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy birer konuşma yaptı.

Prof. Dr. Şanlıdağ: “Öğrencilerin Bilim İnsanları İle Birebir Çalıştığı Bir Kampüs Yaratılıyor…”

Serginin açılış konuşmasını yapan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, dünya üniversiteleri ile yarışan dünyanın ilk 500 üniversitesi arasına girmeyi hedefleyen Yakın Doğu Üniversitesi’nin akademik ve inovatif çalışmalarından söz etti.

Bilim üreten kampüs olma özelliği ile bünyesinde farklı araştırma merkezleri ile laboratuarları barındırdığını ve bunları sistematik olarak bütün araştırmacıların hizmetine sunduklarını dile getiren Prof. Dr. Şanlıdağ, akademik kadrolarını her geçen gün daha da güçlendirdiklerini söyledi.

Prof. Dr. Şanlıdağ, “Son 1 ay içerisinde Dünyada bilime yön veren 100 Türk bilim insanından ikisini daha kadromuza dahil ederken 5 olan sayıyı 7’ye çıkardık. Ayrıca CERN’deki iki araştırma grubunun liderleri de yakın zamanda aramıza katıldı. Onlarla birlikte Yakın Doğu ve KKTC adına bu önemli projede paydaş olabilme adına çalışmalarımızı başlattık. 2007 yılında Nobel Ödülü kazanan Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli (IPCC) üyesi Dr. Azhari Ahmad de Cuma günü itibarıyla akademik kadromuza dahil olarak kadromuzda Nobel Ödülüne sahip 2. kişi oldu” dedi.

Değişim Programları ile Öğrenciler Yurt Dışı Eğitim Tecrübesi Kazanıyor…

Temel amaçlarından birinin de öğrencilerin bilim insanları ile birebir çalıştıkları kampüs yaratmak olduğunu belirten Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, değişim programlarına çok önem verdiklerini vurguladı. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şanlıdağ, son 4 yıldır Tıp ve Diş Hekimliği Fakültelerinde öğrenci kulüpleri aracılığıyla tüm dünyayla staj ve araştırma değişimi programlarını gerçekleştirdiklerini, Hali hazırda 22 ülkeden 61 öğrencinin de bu dğeişim programları sayesinde kampüste bulunduğunu kaydetti.

Yakın Doğulu öğrencilerin de yurt dışındaki üniversitelerinde değişim programlarına katıldığından söz eden Prof. Dr. Şanlıdağ, “Beş yıla yakın bir süredir tek taraflı ve gizlilik içerisinde Polonya, Slovenya, Slovakya, Çek Cumhuriyeti vb ülkelerden, Tıp, Diş Hekimliği, Hemşirelik gibi fakültelere Erasmus Değişim Programı öğrencilerini kabul etmekteyiz. Bu yıl KKTC’de bir ilki gerçekleştirerek geçtiğimiz ay Litvanya’ya Erasmus Programı kapsamında 2 öğrenci gönderdik. Hedefimiz Güz Dönemi’nde akademisyen değişimini de başlatmaktır. Şu an için farklı ülkelerden 7 öğrenciyi de kampüsümüzde ağırlamaktayız” diye konuştu.

Dr. Suat Günsel Toplumların ve Ülkelerin Manevi Gelişmesine Dönük Adımlar Atıyor…

Kazakistan sanatçıları adına konuşan Amanat Nazarkul da, Kuzey Kıbrıs toprağında bulunarak Türk dünyasını birleştiren sempozyuma katıldıkları için çok mutlu olduklarını ifade ederek, Kazakistan sanatçıları adına fikirlerini ve duygularını paylaştı.

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi projesinin şekil ve içerik bakımından essiz ve benzersiz olduğunu dile getiren Nazarkul, “Türk halklarının kaderi çok yönlü ve karmaşıktır. Altay dağlardan Tuna nehrine kadar uzanan topraklar hep atalarımızın, Han Erke, Karkyy baba, Al-Farabi, Ertuğrul Atilla, gibi zatların iz bıraktığı topraklardır. XXI. yüzyılda ise Türk halklarının kültürü yeni boyutlara ve olasılıklara gebedir. Bu dünyada biz sadece misafiriz. Ancak, eserlerimiz yüzyıllarca hayatta kalır. Dr. Suat Günsel’e toplumların ve ülkelerin manevi gelişmesine dönük attığı her adım için şükranlarımızı sunmak isteriz” dedi.

Bakan Taçoy: “Yakın Doğu Üniversitesi Bilim ve Yaratılışı tüm Unsurlarda Bir Araya Getiriyor…”

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy da, insanoğlunun önce geçmişini görerek geleceğin planını ona göre yapması gerektiğini ifade ederek, geçmişi bilmeyen insanların gelecek planlarını kuramadığından söz etti.

Bakan Taçoy, “Biz geçmişi öyle bir öğrenmeliyiz ki geleceğe yön verebilelim. Bu çerçevede Yakın Doğu Üniversitesi’nin bilimden, sağlığa, sağlıktan eğitime ve boşluk bırakmadan sanata kadar her geçen gün bir daha iyiyi yakalamak için yapılan faaliyetlerinin ne kadar önemli olduğunu vurgulamak isterim” dedi.

Dünyada iz bırakmış isimlerin, bilim adamlarının Yakın Doğu Üniversitesi kadrosuna katılmasına da değinen Bakan Taçoy, kurulan Özay Günsel Çocuk Üniversitesi ile çok küçük yaştan itibaren bir kişinin gerek sanatsal gerekse de bilimsel yaratıcılığının nasıl açığa çıkarılacağının öğretisinin yapılacağını sağlayan önde gelen kurumlar içerisine girmenin de takdire şayan olduğunu söyledi.

Bakan Taçoy, bilimi, teknolojiyi, inovasyonu, 4.0 sanayi ve dijitalleşmeyi kabul eden, onları geliştirebilen ve yaratabilen insanlar arasında KKTC imzasının da olması gerektiğine vurgu yaptı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin dil ile anlatabileceği kolay olmayan bir sanat müzesine kavuşacağını dile getiren Hasan Taçoy, bir kez daha aynısı üretilmeyecek olan 20 bin eserden oluşan bir hazinenin oluşturulduğunu kaydetti. Bakan Taçoy, bilişimi ve yaratılışı bütün unsurlarda bir araya getiren düşünceye teşekkür ederek sözlerini noktaladı.

Teşekkür Plaketi Takdim Edildi…

Konuşmaların ardından Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy tarafından Kazakistanlı 9 sanatçıya teşekkür plaketi takdim edilerek serginin açılışı gerçekleştirildi. Dekoratif unsurlar ile gerçekliğin tuvale yansıtıldığı sergi, 9 Ağustos 2019 tarihine kadar hafta içi, 08.00-16.00 saatleri arasında İrfan Günsel Kongre Merkezi Sergi Salonu’nda ziyaret edilebilecek.