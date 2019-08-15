Kazakistan Sanatçıları Sergisi Hasan Taçoy tarafından açıldı

Kazakistan’dan 9 sanatçının Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için özel olarak hazırladığı ve 41 eserden oluşan Kazakistan Sanatçıları Sergisi Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy tarafından açıldı.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, İrfan Günsel Kongre Merkezi Sergi Salonu’nda yer alan serginin açılışına Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat İrfan Günsel, rektör yardımcıları, öğretim elemanları, sanatçılarla davetli misafirler katıldı.

Serginin açılışında Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, Kazakistan Sanatçıları adına Umurali Ismailov ile Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy birer konuşma yaptı.

Dünya Sanatı Birleştiriliyor…

Serginin açılış konuşmasını yapan Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin farklı ülkelerden sanatçıları bir araya getirerek yaratıcılıkta özgürlük sağlayan eşsiz bir dünya sanatını bu coğrafyada birleştirdiğini söyledi.

Bugün itibarıyla 91’inci sergin açıldığını belirten Prof. Dr. Şanlıdağ, Kazakistan’dan 9 sanatçının hazırladığı 41 eserde Kazakistan kültürünün yanı sıra, soyut ve felsefik tarzda çalışmaların sanatseverlerle buluştuğunu dile getirdi.

Yakın Doğu Üniversitesi’nin bünyesinde barındırdığı farklı araştırma merkezleri ve laboratuarları ile bilim üreten bir kampüs olduğunu getiren Prof. Dr. Şanlıdağ, son üç yılda Üniversitenin öz kaynaklarıyla desteklemiş olduğu 380 araştırma projesinden 120’sinin tamamlandığını geriye kalan 260 tanesinin de devam ettiğini kaydetti.

Prof. Dr. Şanlıdağ: “Yakın Doğu Üniversitesi CERN’de Araştırma Ekibine Katılıyor…”

Dünyanın en önemli projeleri arasında yer alan CERN’den iki araştırma grubu liderini akademik kadrolarına dahil ettiklerini anlatan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, üçüncü araştırma grubu liderinin de akademik kadroya dahil edileceğini söyledi. Prof. Dr. Şanlıdağ sözlerinin devamında Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) tarafından desteklenen bir proje kapsamında bir doktora öğrencisinin Ekim ayında CERN’deki araştırma grubu içerisinde çalışmalara başlayacağını açıkladı.

Türk Halklarının Kültürü ve Sanatı Uluslararası Düzeyde Yakın Doğu Üniversitesi Aracılığı İle Duyuluyor…

Kazakistan Sanatçıları adına konuşan Umurali Ismailov da, Kurucu Rektör Dr. Suat Günsel yönetimi altında Kuzey Kıbrıs’ta gerçekleştirilen projelerden biri olan Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin büyük bir misyon taşıdığını ifade ederek, bu sayede Türk halkları kültürünün ve sanatının sesinin uluslararası düzeyde Yakın Doğu Üniversitesi aracılığı ile duyulmaya başladığını belirtti. Ismailov, “Dr. Suat Günsel’e, bizlere bu uluslararası projenin bir parçası olma fırsatı sunmasına ve sonsuz destekleri için Kazakistan Sanatçıları adına çok teşekkür ediyoruz. Kıbrıs Modern Sanat Müzesinde iz bıraktığımız için gurur ve mutluluk duyduğumuzu belirtmek isterim” dedi.

Bakan Taçoy: “Sanat Dalında Yüzyıllardır Gerçekleştirilemeyen Bir Vizyon Gerçekleştiriliyor…”

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy ise 15 Kasım 2020 tarihine kadar Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nde 20 bini aşkın eserin yer alması hedefinden bahsederek, bu büyük hedefin yüzyıllardır hiç kimsenin gerçekleştiremediği bir hedef olduğunu söyledi.

Bakan Taçoy, “Özellikle sanat dalında böyle bir hedefin konması belki de yüyıllar önce Rönesans dönemine rast gelen bir olaydı. Onun ötesinde Yakın Doğu Üniversitesi haricinde böyle bir hizmeti yerine getiren herhangi bir kişi, kurum ve kuruluş olmadı. Çok güzel bir vizyon gerçekleştiriliyor ve en yakın zamanda en iyisi ve en güzeli ile hepimizi onurlandıracak bir noktaya gelecek” diye konuştu.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin tanıtımında sadece siyasi olarak değil, eğitim, ilim, bilim, sanat ve kültür olarak tanıtımının önemli bir yer aldığını belirten Bakan Taçoy, Yakın Doğu Üniversitesinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne yarattığı fırsatın inanılmayacak kadar önemli olduğunu vurguladı.

CERN Projesi Araştırmalarına Yakın Doğu Üniversitesi’nin Ortak Olması Gurur Verici…

Bir doktora öğrencisinin CERN projesine katılmasının ve bu öğrencinin Yakın Doğu Üniversitesi’nden çıkmasının muhteşem bir olay olduğuna vurgu yaparak dünyanın yakından takip ettiği projeye Yakın Doğu Üniversitesinin ortak olmasının gurur ve mutluluk verici olduğunun altını çizdi.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, yapılan işlerin daha da ileriye gideceğini ifade ederek konulan muhteşem hedefin gerçekleştirilmesi gayreti ve heyecanı içerisinde başarıların devam etmesini diledi.

Sergi Kurdelesi Kesilerek Sergi Gezildi…

Konuşmaların ardından Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy tarafından Kazakistanlı Sanatçılara teşekkür belgesi verildi. Ardından sergi kurdelesi kesilerek Kazakistan Sanatçıları Sergisi’nin açılışı gerçekleştirildi. Kazakistan kültürü yanı sıra, soyutlama ve felsefi tarzda çalışmaların izleyicilerin beğenisine sunulan sergi, 30 Ağustos 2019 tarihine kadar hafta içi 08.00- 16.00 saatleri arasında ziyarete açık olacak.