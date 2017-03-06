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Kazakistan'da cumhurbaşkanının yetkileri azaltılıyor

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Kazakistan'da cumhurbaşkanının yetkileri azaltılıyor
Kazakistan parlamentosu, cumhurbaşkanının bazı yetkilerinin parlamento ve hükümete devredilmesini öngören anayasal reformları kabul etti.

Yasa, reformlara desteğini açıklamış olan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in onayının ardından yürürlüğe girecek.

Anayasa değişikliği cumhurbaşkanının maliye, ekonomi ve idari alanlar da dahil olmak üzere 35 yetkisinin parlamentoya devredilmesini öngörüyor.

Ancak reformların, 26 yıldır cumhurbaşkanı olan Nazarbayev'in güçlü pozisyonunda gerçek bir değişiklik yapması beklenmiyor.

Geçerli anayasaya göre, tüm kabine üyeleri cumhurbaşkanı tarafından seçiliyor. Çoğunluğu Nazarbayev'in Nur Otan partisinin oluşturduğu parlamentoda, güçlü bir muhalefet partisi de bulunmuyor.

Cumhurbaşkanının karşıtları, reform paketinin demokratik bir ilerleme değil, sadece Nazarbayev'in görevi oğluna devretmek için yaptığı bir hazırlık olduğu eleştirisinde bulunuyor.

76 yaşındaki Nazarbayev ise, cumhurbaşkanlığını bırakması halinde kimi destekleyeceğine dair şu ana kadar net bir açıklama yapmadı.

Cumhurbaşkanı Nazarbayev Ocak ayında, yönetim sisteminin verimliliğini artırmak için cumhurbaşkanının bazı yetkilerini parlamento ve hükümete devretmesini öngören anayasa değişikliğinin tartışılmaya açılması kararı aldığını açıklamıştı.

Nazarbayev, anayasa reformunu takiben dış siyaset, ulusal güvenlik ve stratejik konulara odaklanacağını belirtti.

 

Nursultan Nazarbayev, 2015'te yapılan seçimde oyların yüzde 97.7'sini alarak 5. kez cumhurbaşkanı seçilmişti.

1991'den bu yana başkanlık koltuğunda oturan Nazarbayev geçmişte demokrasinin "uzun vadeli bir hedef" olduğunu söylemişti.

Orta Asya'nın en büyük ekonomisine sahip olan Kazakistan'da, 2007 yılında yapılan anayasa değişikliği ile devlet başkanlığı seçimleri yedi yıldan beş yıla indirilmişti.

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