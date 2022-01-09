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Kazakistan'da Hayat Normale Dönüyor

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Kazakistan'da Hayat Normale Dönüyor
Kazakistan'da Hayat Normale Dönüyor

Kazakistan'da akaryakıt zammıyla başlayan gösteriler sonrası ülke genelinde tansiyon düştü. Almatı Havalimanı'nda uçak seferleri yeniden başlıyor. Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, hayatını kaybedenler için 10 Ocak'ı ulusal yas günü ilan etti.

Kazakistan'da bir hafta önce başlayan olaylı gösteriler sona erdi. Almatı başta olmak üzere ülke genelinde hayat normale dönüyor. Göstericilerin ele geçirdiği tüm kamu binaları geri alındı. Kapatılan yollar yeniden açıldı, trafik normal akışına döndü.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, olaylarda hayatını kaybedenler için 10 Ocak'ı ulusal yas günü ilan etti.

 

Fotoğraf: AP

 

Anayasal düzenin yeniden sağlandığını, ancak operasyonların sürdüğünü açıkladı.

Olayların bilançosu da netleşmeye başladı. Olaylar sırasında güvenlik güçleri arasından 18 kişi hayatını kaybetti. Bin 300’den fazla polis ve asker yaralandı. 26 silahlı göstericinin öldüğü, 18'inin yaralandığı açıklandı.

 

Aralarında yabancıların da yer aldığı 5 binden fazla kişi göz altına alındı. Gösterilerle ilgili şimdiye kadar 125 dava açıldı. 100'den fazla iş yeri ve banka saldırıya uğradı, 400’den fazla araç zarar gördü.

Çalıntı mal ve ateşli silahlarla sınırı geçip ülkeden ayrılmaya çalışan yaklaşık 300 kişi de yakalandı.

Yaklaşık 200 milyon maddi zarar

Gösterilerde ele geçirilen Almatı Havalimanı da faaliyete geçmek için hazır. Pazar günü 38 seferin yapılacağı duyuruldu. Kazakistan İçişleri Bakanı Yerlan Turgumbayev, havalimanındaki neredeyse tüm mağazaların yağmalandığını açıkladı.

Olayların yol açtığı maddi zararın ise ilk belirlemelere göre yaklaşık 200 milyon dolar olduğunu belirtti. 

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