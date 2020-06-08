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Kazakistan'da Kovid-19 Vaka Sayısı 24 Saatte 165 Arttı

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Kazakistan'da Kovid-19 Vaka Sayısı 24 Saatte 165 Arttı
Kazakistan'da Kovid-19 Vaka Sayısı 24 Saatte 165 Arttı

 Kazakistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 24 saatte 165 artarak 12 bin 859'a yükseldi.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, vaka sayısında artış yüzde 1,3 olarak gerçekleşti.

Son 24 saatte 165 kişide virüse rastlanmasıyla vaka sayısı 12 bin 859'a ulaşırken, virüsten iyileşenlerin sayısı 241 artarak 7 bin 376'ya, hayatını kaybedenlerin sayısı da 3 artarak 56'ya çıktı.

Genel vaka sayısından ayrı tutulan hastalık belirtileri bulunmayan Kovid-19 vaka sayısı da son 24 saatte 313 artarak 1357'ye yükseldi.

Hastaların ağırlıklı kısmı başkent Nur Sultan, Almatı, Çimkent şehirlerinde bulunuyor. 

Ülkede son bir haftada vaka sayısında ortalama artış yüzde 2,3 olurken, Nur Sultan (247), Almatı (203) şehirleri ve Karaganda (197), Batı Kazakistan (140) ve Atırau (97) eyaletlerinde en fazla vaka görüldü. 

 Son bir haftada en çok vakaların iyileştiği bölgelerin başında ise yine Almatı (1801), Nur Sultan (1374), Çimkent (412) şehirleriyle Atırau (769) ve Karaganda (442) eyaletleri geldi.

 

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