Kazakistan’da ölü sayısı artıyor: Rusya ve Ermenistan barış gücü askeri gönderiyor

Eski Sovyetler Birliği ülkesi olan Kazakistan’da hafta sonu LPG’ye uygulanan tavan fiyat uygulamasının kaldırılması sonrasında şiddet ve kaos tırmanıyor…

Eski Sovyetler Birliği ülkesi olan Kazakistan’da hafta sonu LPG’ye uygulanan tavan fiyat uygulamasının kaldırılması sonrasında şiddet ve kaos tırmanıyor… Birçok ürünün fiyatının zamlanması sonrasında binlerce gösterici pazar gününden beri farklı şehirlerde sokaklara dökülürken dün gece dikkat çekici bir hamle Rusya önderliğindeki eski Sovyetler Birliği ülkelerinden geldi.

Salı ve Çarşamba günü yaşanan olaylarda 8 polis ve ulusal güvenlik askerinin yaşamını yitirdiği olaylar tırmanırken göstericiler çok sayıda devlet binasını ateşe verdi. İngiliz haber ajansı Reuters, göstericilerin Almatı Uluslararası Havalimanı’nı ele geçirdiğini duyurdu. Yaşananların ardından Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan kişisel Facebook hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu.

Nazarbayev’in yıkılan heykeli bu şekilde görüntülendi.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Cömert Tokayev’in yardım çağrılarına yanıt geldi. Paşinyan, Rusya önderliğindeki bir barış gücü ekibinin bölgeye gönderileceğini söyledi. Bünyesinde Rusya, Belarus, Ermenistan, Kazakistan, Kırgızistan ve Tacikistan’ın olduğu Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü bölgeye belirli bir süre için barış gücü askerlerinin gönderileceğini ve bu ekibin bölgede istikrar ve huzuru getirmeyi amaç edindiğini duyurdu.

REUTERS’TAN “SON DAKİKA” GELİŞMESİ

Bölgede gerilim tırmanırken Reuters haber ajansı bir son dakika gelişmesini aboneleri ve okurlarıyla paylaştı. Reuters, çok sayıda asker taşıyan zırhlı aracın ve onlarca askerin Almatı’daki meydana girdiği ve burada göstericilerle çatışma yaşandığını aktardı.

İngiltere merkezli haber ajansı, silah seslerinin duyulduğunu görgü tanıklarına dayandırarak kamuoyuna duyurdu.

“ZENGİNLER JETLERLE KAÇIYOR” İDDİASI

Öte yandan İngiltere’nin saygın gazetelerinden The Times, Kazakistan’dan en az 10 özel jetin havalandığını ve Rusya’ya gittiğini öne sürdü.

Gazete, kayıtlara göre Kazakistan’dan kaçanların ülkenin önde gelen siyasetçileri ve yakınları olduğunu iddia ederken bu iddia doğrulanmadı.

Çok sayıda polis ve asker bölgeye gönderildi.

NAZARBAYEV ORTAYA ÇIKMADI

Ülkede pazar günü LPG fiyatlarının artmasıyla başlayan gösteriler kısa bir süre sonra ülkeyi uzun yıllar yöneten Nursultan Nazarbayev’in seçtiği ve 2019’da göreve başlayan Cumhurbaşkanı Cömert Tokayev’e karşı bir protesto gösterisine dönüştü.

Olayların başlamasından beri 81 yaşındaki Nazarbayev’in kamuoyunun karşısına çıkmaması dikkat çekti. Hükümetin istifası sonrasında Tokayev, ülkedeki Güvenlik Konseyi başkanlığından Nazarbayev’i çıkarırken bu pozisyona kendisi oturdu. Ayrıca Ulusal Güvenlik Komitesi’nin başına da yeni bir başkan atayan Tokayev, bu kurumda ikinci üst düzey yetkili olan Nazarbayev’in yeğenini de görevden aldı.

Almatı Belediye Başkanlığı’nı basan göstericiler hasar verdi.

Reuters haber ajansı, göstericilerin Kazakistan’ın en büyük kenti Almatı’daki havalimanını ele geçirdiğini aktarırken, uçuşların ise iptal edildiğini duyurdu. Rus haber ajansı Interfax’a konuşan bazı yetkililer ise havalimanının göstericilerden “temizlendiğini” aktardı. Fakat Reuters bu iddianın doğrulanmadığının da altını çizdi.

Tokayev dün gece ikinci kez TV’ye çıktı. Rusya, Ermenistan, Belarus, Kırgızistan ve Tacikistan’la birlikte üyesi olduğu Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü’nden yardım isteyen Tokayev, yurt dışı kaynaklı terörist gruplarının devlet binalarını, altyapıları ve silahları ele geçirdiğini ve Almatı Havalimanı’nda aralarında yabancı şirketlere ait olan 5 uçağa el koyduğunu öne sürdü.

“TAM BİR ANARŞİ VAR”

Reuters’a konuşan görgü tanıkları ülke genelinde kaos ve anarşinin kol gezdiğini aktarırken yönetimin istifa etmesinin istendiği de kayıtlara geçti.

Bazı bölgelerde Nazarbayev’in heykellerinin de devrildiği belirtilirken ABD’den de bir açıklama geldi.

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Jen Psaki, Rusya’nın ABD’nin ülkedeki olayları körüklediğine dair iddialarının gerçeği yansıtmadığını söylerken itidal çağrısı yaptı.