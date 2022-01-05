Kazakistan’da sular durulmuyor: Belediye binası yakınında silah sesleri

Petrol zengini Orta Asya ülkesi Kazakistan'da akaryakıta gelen zamlarla birlikte Pazar gününden beri ülkede devam protesto gösterileri sonrasında hükümet istifa kararı aldı. Hükümetin istifası sonrasında başbakan yardımcısı olan Alihan İsmailov, geçici başbakan olarak göreve başladı.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, Almatı ve ülkenin akaryakıt üreten batı bölgesi Mangistau'da OHAL ilan etti. Ancak buna rağmen, ülkede protestolar şiddetlenerek etkisini artırıyor.

Reuters’ın son dakika olarak duyurduğu habere göre, Kazak bir blog yazarının, Instagram canlı yayını sırasında Belediye Binası’nın çevresinden silah sesleri duyuldu. Belediye Başkanı’nın ofisinden alevlerin yükseldiği de aktarıldı.

Şehir merkezinde yer yer patlamaların yaşandığı belirtilirken, polis ve göstericiler arasındaki çatışmalar da sürüyor.