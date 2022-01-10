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Kazakistan'da Ulusal Yas Günü: Bayraklar yarıya indirildi

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Kazakistan'da LPG fiyatlarına zam yapılmasının ardından başlayan protestoların ülke genelinde çatışmalara dönüştüğü olaylarda hayatını kaybedenler nedeniyle ulusal yas ilan edildi.
Kazakistan'da Ulusal Yas Günü: Bayraklar yarıya indirildi

Kazakistan'da LPG fiyatlarına zam yapılmasının ardından başlayan protestoların ülke genelinde çatışmalara dönüştüğü olaylarda hayatını kaybedenler nedeniyle ulusal yas ilan edildi.

Ülkede Ulusal Yas Günü'nde başta Cumhurbaşkanlığı Sarayı Akorda olmak üzere tüm devlet kurumları ve ülkenin yurt dışı temsilciliklerinde bayraklar yarıya indirildi.

Televizyon kanalları ve radyo yayınlarında eğlence programları kaldırıldı. Kamu kurumları ile haber ajanslarının internet sitelerinin ana sayfaları da siyah ve beyaz olarak hazırlandı.

Kazakistan'da ilan edilen Ulusal Yas Günü nedeniyle Türkiye'nin Nur Sultan Büyükelçiliği de Kazak halkıyla dayanışma içinde olduklarını belirterek büyükelçilik bayraklarını yarıya indirdi ve sosyal medya hesaplarında "Kardeş Kazakistan'ın yanındayız." ifadesine yer verdi.

 

Tokayev: Olaylar tek bir merkezden koordine edildi

 

Camilerde hatim duası okunuyor

Kazakistan Baş Müftüsü Naurızbay Hacı Taganuly, başkentteki Hazret Sultan Camisi'nde, ülkede yaşanan son olaylarda şehit düşen güvenlik güçleri ve sivil vatandaşlar için hatim duası okudu.

Taganuly, bugün ülkedeki tüm camilerde hayatını kaybedenler için hatim okunduğunu belirterek, "Allah'a ülkemizde istikrar ve huzurun tez zamanda sağlanması için dua ediyoruz." dedi.

 

Fotoğraf: AA

[Fotoğraf: AA]

 

 

Kazakistan İçişleri Bakanlığı, olaylarda 18’i güvenlik güçleri görevlisi olmak üzere 26 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev de Kazakistan’da işlenen terör eylemleri sonucunda insanların ölümüyle ilgili olarak 10 Ocak 2022’de ülke çapında ulusal yas ilan edilmesini kararlaştırmıştı.

Kazakistan’daki olaylar

Kazakistan’ın batısında 2 Ocak'ta sıvılaştırılmış petrol gazına (LPG) yapılan zamlar ve ülkedeki sosyoekonomik durumun kötüleştiği gerekçesiyle başlatılan protesto gösterileri, ülkenin diğer kesimlerine yayıldı.

 

Fotoğraf: AA

[Fotoğraf: AA]

 

 

Gösterilerde güvenlik güçleri ile protestocular arasında çatışmalar yaşandı. Özellikle ülkenin güneyindeki Almatı kentinde polis araçlarını ateşe veren ve devlet binalarına giren protestoculara, güvenlik güçleri ses bombasıyla müdahale etti.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, protestolardan sorumlu tuttuğu hükümetin istifasını kabul etti.

 

Kazakistan'daki olaylarda gözaltı sayısı 7 bin 939'a ulaştı

 

Protestoların yayılması sonucu ülke genelinde olağanüstü hal (OHAL) ilan edildi. Göstericilerin kamu binalarını işgal etmesi ve silah kullanması sonucu Nur Sultan yönetimi, güvenlik güçlerine operasyon talimatı verdi.

Tokayev, 7 Ocak'ta ülkenin tüm bölgelerinde anayasal düzenin yeniden sağlandığını belirterek, " Teröristler hala silah kullanmaya ve vatandaşların mülklerine zarar vermeye devam ediyor." demişti.

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