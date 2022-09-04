Kazakistan’da yangın! Binlerce kişi tahliye edildi

Kazakistan’ın kuzeyindeki Kostanay eyaletinde çıkan orman yangını nedeniyle çevredeki köylerden binden fazla kişinin tahliye edildiği ve yangının bölgedeki petrol deposuna sıçrama tehlikesi olduğu bildirildi.

Kazakistan Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkenin kuzeyindeki Kostanay eyaletindeki ormanlık alanda yangın çıktığı belirtildi.

Hava sıcaklığının 38 dereceye kadar yükseldiği eyalette nedeni henüz belirlenemeyen yangının şiddetli rüzgarla hızla yayılmaya başladığı kaydedildi.

Yangın bölgesine giden Kazakistan Acil Durumlar Bakanı Yuriy İlyin, yangının Amankaragay köyü yakınlarındaki petrol deposuna sıçrama tehlikesi olduğunu ve şu anda yangını söndürme çalışmalarının bu yönde yoğunlaştırıldığı bilgisini paylaştı.

YANGIN ÇEVREDEKİ KÖYLERE SIÇRADI

Yerel saatle 23.00 itibarıyla paylaşılan bilgiye göre, yangının çevredeki Amankaragay ve Ozernoe köylerine sıçradığı ve 9 bin 400 hektarlık bir alana yayıldığı aktarıldı.

Yangın bölgesindeki köylerden şu ana kadar 1841 kişinin tahliye edildiği ve acil hat oluşturulduğu belirtildi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerinde ise yangının sıçradığı köylerde evlerin alevler içinde olduğu görülüyor.

Öte yandan eyalette kara yollarının kısmen ulaşıma kapatıldığı ve bölgeye komşu eyaletlerden destek ekipleri gönderildiği öğrenildi.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, hükümete öncelikle halkın güvenliğini sağlama talimatı verdi.

TOKAYEV YANGIN BÖLGESİNE GİDECEK

Öte yandan Kazakistan Cumhurbaşkanı Basın Sözcüsü Ruslan Jeldibay, Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in yangın bölgesinde kurulan karargahı ziyaret edeceğini bildirdi. Jeldibay, söz konusu eyalette 5 Eylül'de Tokayev’in de katılımıyla yapılması planlanan Kazak aydını Ahmet Baytursunulı'nın doğumunun 150. yılı etkinliklerinin ertelendiğini söyledi.