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Kazakistan'ın eski Cumhurbaşkanı Nazarbayev koronavirüse yakalandı

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Kazakistan'ın eski Cumhurbaşkanı Nazarbayev koronavirüse yakalandı
Kazakistan'ın eski Cumhurbaşkanı Nazarbayev koronavirüse yakalandı

Kazakistan'ın eski Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in Koronavirüs testinin pozitif çıktığı belirtildi.

Kazakistan'ın 79 yaşındaki kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in Koronavirüs testinin pozitif çıktığı bildirildi.

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