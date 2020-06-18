Kazakistan'ın eski Cumhurbaşkanı Nazarbayev koronavirüse yakalandı

Kazakistan'ın eski Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in Koronavirüs testinin pozitif çıktığı belirtildi.
Kazakistan'ın 79 yaşındaki kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in Koronavirüs testinin pozitif çıktığı bildirildi.
Kazakistan'ın eski Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in Koronavirüs testinin pozitif çıktığı belirtildi.
Kazakistan'ın 79 yaşındaki kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in Koronavirüs testinin pozitif çıktığı bildirildi.
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