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Kazakistan’ın kuzeyinde çıkan orman yangını nedeniyle bazı köylerde tahliyeler başladı

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Kazakistan’ın kuzeyinde çıkan orman yangını nedeniyle bazı köylerde tahliyeler başladı
Kazakistan’ın kuzeyinde çıkan orman yangını nedeniyle bazı köylerde tahliyeler başladı

Kazakistan Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkenin kuzeyindeki Kostanay eyaletindeki ormanlık alanda yangın çıktığı belirtildi.

Hava sıcaklığının 38 dereceye kadar yükseldiği eyalette nedeni henüz belirlenemeyen yangının şiddetli rüzgarla hızla yayılmaya başladığı kaydedildi.

Şu ana kadar 3 bin hektar ormanlık alanın yandığı, çevredeki köylerden ise binden fazla kişinin tahliye edildiği aktarıldı.

Yangın bölgesine giden Acil Durumlar Bakanı Yuriy İlyin, yangının Amankaragay köyü yakınlarındaki petrol deposuna sıçrama tehlikesi olduğunu ve şu anda yangını söndürme çalışmalarının bu yönde yoğunlaştırıldığı bilgisini paylaştı.

Tokayev yangın bölgesine gidecek
Öte yandan Kazakistan Cumhurbaşkanı Basın Sözcüsü Ruslan Jeldibay, Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev’in yangın bölgesinde kurulan karargahı ziyaret edeceğini bildirdi.

Jeldibay, söz konusu eyalette 5 Eylül’de yapılması planlanan Kazak aydını Ahmet Baytursunulı’nın doğumunun 150. yılı etkinliklerinin ertelendiğini söyledi.

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