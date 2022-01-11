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Kazakistan’ın yeni başbakanı İsmailov oldu

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Oturuma katılan 89 milletvekilinin İsmailov'un adaylığını onaylamasının ardından Tokayev, İsmailov'un atanmasına ilişkin kararnameyi imzaladı.
Kazakistan’ın yeni başbakanı İsmailov oldu

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, ülkede yaşanan protestoların ardından görevden aldığı Başbakan Askar Mamin'in yerine geçici başbakan atadığı Başbakan Yardımcısı Alihan İsmailov'un adaylığını parlamentonun onayına sundu.

Oturuma katılan 89 milletvekilinin İsmailov'un adaylığını onaylamasının ardından Tokayev, İsmailov'un atanmasına ilişkin kararnameyi imzaladı.

Ülkede yılın ilk günlerinde akaryakıt fiyatlarına yapılan zamların protesto edilmesinin ardından Başbakan Askar Mamin, görevinden alınmıştı. Geçici olarak Başbakanı Yardımcısı olarak atanan 49 yaşındaki İsmailov, 2019'da maliye bakanı olarak görev yapmıştı.

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