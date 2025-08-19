  • BIST 10977.16
  • Altın 4396.813
  • Dolar 40.8904
  • Euro 47.8369
  • Lefkoşa 35 °C
  • Mağusa 33 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 34 °C
  • İskele 33 °C
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 29 °C
SON DAKİKATrump duyurdu: Zelenskiy ve Putin bir araya gelecek

Kazakistan–KKTC kardeşliği pekişiyor: Ahmet Budan’dan Ersin Tatar’a destek mektubu

» »
Kazakistan Cumhuriyeti Mersin Fahri Konsolosu ve Dünya Barış Elçisi Ödülü sahibi Ahmet Budan’dan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a İyi Niyet Mektubu
Kazakistan–KKTC kardeşliği pekişiyor: Ahmet Budan’dan Ersin Tatar’a destek mektubu

Türkiye, Kazakistan ve Polonya’da 20 yılı aşkın süredir otoban ve havaalanı gibi dev projelere imza atan, uluslararası alanda tanınmış Sine Midas – Fabe Polaska şirketlerinin onursal başkanı, Kazakistan Cumhuriyeti Mersin Fahri Konsolosu ve Dünya Barış Elçisi Ödülü sahibi Ahmet Budan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a İyi Niyet Mektubu sundu.

KKTC Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen törene iş insanı ve yatırımcı Mustafa Yükselgüngör de katıldı.

Ahmet Budan törende yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Tatar’ın Kıbrıs Türk halkının haklı davasını yıllardır samimi ve milli duygularla savunduğunu vurguladı. Budan, “Ülkenize ve halkınıza olan sevdanızla yürüttüğünüz adil, eşit ve barışçıl diplomasiyi yürekten destekliyoruz. Bu onurlu mücadelede, Kıbrıs Türk halkının hak ettiği eşit tanınmanın en kısa zamanda gerçekleşeceğine inanıyor ve her koşulda yanınızda olacağımızı belirtmekten onur duyuyoruz.” dedi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ise Ahmet Budan’a teşekkür ederek, “Sayın Budan’ın ülkemize ve şahsımıza sunduğu İyi Niyet Mektubu çok özel ve anlamlıdır. Kazakistan bizim için kıymetli ve kardeş bir ülkedir. Bu kıymetli desteği memnuniyetle karşılıyorum.” ifadelerini kullandı.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Mayıs ayı ek mesaileri ödeniyor...19 Ağustos 2025 Salı 11:15
  • Altın Zeytin Mizah Hizmet Ödülleri belirlendi19 Ağustos 2025 Salı 11:14
  • Makine Mühendisleri: Trafik Güvenliği, Radar ve Kamera Sistemleri Hakkında Resmi Kurum Manipülasyonu19 Ağustos 2025 Salı 10:04
  • Arapköy'e üç saat elektrik verilemeyecek!19 Ağustos 2025 Salı 09:45
  • KOOP-SEN’in grevi bugün de devam ediyor19 Ağustos 2025 Salı 09:38
  • Alkol ve dikkatsizlik kaza getirdi18 Ağustos 2025 Pazartesi 19:05
  • İtfaiye raporu: Bir haftada 21 yangın, 29 özel servis müdahalesi18 Ağustos 2025 Pazartesi 17:11
  • Kadınlar Mağusa’da “geleceğe imza attı”....18 Ağustos 2025 Pazartesi 17:10
  • Lefkoşa ve Girne'de kaza.... İki sürücü de alkollü!18 Ağustos 2025 Pazartesi 15:56
  • Bir günde 4 yangın... Zarar büyük!18 Ağustos 2025 Pazartesi 15:55
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti