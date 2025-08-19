Kazakistan–KKTC kardeşliği pekişiyor: Ahmet Budan’dan Ersin Tatar’a destek mektubu

Türkiye, Kazakistan ve Polonya’da 20 yılı aşkın süredir otoban ve havaalanı gibi dev projelere imza atan, uluslararası alanda tanınmış Sine Midas – Fabe Polaska şirketlerinin onursal başkanı, Kazakistan Cumhuriyeti Mersin Fahri Konsolosu ve Dünya Barış Elçisi Ödülü sahibi Ahmet Budan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a İyi Niyet Mektubu sundu.

KKTC Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen törene iş insanı ve yatırımcı Mustafa Yükselgüngör de katıldı.

Ahmet Budan törende yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Tatar’ın Kıbrıs Türk halkının haklı davasını yıllardır samimi ve milli duygularla savunduğunu vurguladı. Budan, “Ülkenize ve halkınıza olan sevdanızla yürüttüğünüz adil, eşit ve barışçıl diplomasiyi yürekten destekliyoruz. Bu onurlu mücadelede, Kıbrıs Türk halkının hak ettiği eşit tanınmanın en kısa zamanda gerçekleşeceğine inanıyor ve her koşulda yanınızda olacağımızı belirtmekten onur duyuyoruz.” dedi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ise Ahmet Budan’a teşekkür ederek, “Sayın Budan’ın ülkemize ve şahsımıza sunduğu İyi Niyet Mektubu çok özel ve anlamlıdır. Kazakistan bizim için kıymetli ve kardeş bir ülkedir. Bu kıymetli desteği memnuniyetle karşılıyorum.” ifadelerini kullandı.